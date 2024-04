UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024.

Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024, thu hút lượng lớn khách du lịch đến Lào Cai. Để chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch và hình ảnh du lịch tỉnh Lào Cai, đảm bảo các hoạt động du lịch được chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 7/9/2022 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý các hoạt động trên địa bàn trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4- 01/5/2024 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý các hoạt động trên địa bàn trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4- 01/5/2024. Ảnh: Mùa Xuân.

Đối với Sở Du lịch, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực du lịch; kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dịch vụ: Lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch tại các khu, điểm du lịch,...

Duy trì hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ; thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại điểm đến.

Duy trì đường dây nóng tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực du lịch; chủ động phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách du lịch.

Đối với Công an tỉnh, cần chủ động xây dựng phương án, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu, điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Tổ chức rà soát, chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và khách du lịch. Nhất là tại các địa bàn trọng điểm du lịch, các khu, điểm du lịch. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch.

Sở Công thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá; Cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh sản phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tổ chức kiểm tra các trung tâm thương mại, các điểm bán hàng, các khu, điểm du lịch,... trong việc chấp hành các quy định về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá (quần áo, trang phục, thực phẩm, đồ ăn uống,...) nhất là tại thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai và huyện Bắc Hà.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động du lịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/2024. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các địa phương phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ; niêm yết công khai giá, bán đúng giá niêm yết, bình ổn giá; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị; ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng ép giá, đeo bám khách du lịch tạo hình ảnh ấn tượng không tốt đối với du khách, xây dựng thương hiệu Lào Cai là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiếu khách.

Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến điều kiện hoạt động của phương tiện đường bộ, hoạt động của xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng (xe điện), có phương án bố trí bến, bãi đỗ xe và vận chuyển nội thị phù hợp; xây dựng phương án phân luồng giao thông khoa học, hợp lý nhằm hạn chế tối đa hiện tượng quá tải, ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm du lịch và khu vực nội thị, công bố công khai để Nhân dân, du khách, các hãng lữ hành biết, căn cứ thực hiện.