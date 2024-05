Đoàn công tác Sở GTVT tỉnh Lào Cai vừa có buổi làm việc với huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về công tác phối hợp quản lý nhà nước và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng



Theo đó, ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Bảo Thắng. Làm việc với đoàn công tác về phía huyện Bảo Thắng có các đồng chí: Trần Minh sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND; Ngô Minh Quế, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Bá Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan huyện.

Đoàn công tác Sở GTVT tỉnh Lào Cai vừa có buổi làm việc với huyện Bảo Thắng (Lào Cai) về công tác phối hợp quản lý nhà nước và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Thanh Nga

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Bảo Thắng cùng các ngành chuyên môn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành quý II, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; về thực hiện công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng kĩ thuật, kết cấu hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án còn chậm chi trả.

Đối với các tuyến đường bê tông, cấp phối do xã quản lý, đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; Đối với các tuyến đường do huyện quản lý để người dân tích cực tham gia bảo dưỡng thường xuyên, như tuyến đường Gia Phú – Tả Thàng, đường Thái Niên - Gia Phú, đường Bản Cầm đi Bản Sen là đường cấp phối đã hư hỏng xuống cấp, đề nghị được nâng cấp sửa chữa.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga

Đối với các dự án phải điều chỉnh chủ trương và gia hạn hợp đồng, đề nghị Sở GTVT tổ chức nghiệm thu theo tiến độ điều chỉnh của dự án, đồng thời xem xét đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình dự án, có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với mở rộng đường bê tông từ 3m lên 5m, đầu tư tuyến đường đường tránh QL70 thị trấn Nông Trường Phong Hải; sớm đầu tư nâng cấp đường thôn Nậm Trà đi thôn Nậm Phảng thuộc xã Gia Phú và cầu qua sông Hồng kết nối thị trấn Phố Lu với sân bay Sa Pa.

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc

Sau khi nghe báo cáo, đại diện Sở GTVT tỉnh đã giải trình những kiến nghị, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; nêu lên những phương án tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng. Các phòng, ban, cơ quan huyện cũng đưa ra những đề nghị QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh xem xét đẩy nhanh việc thanh toán để huyện thực hiện nhiệm vụ. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quan tâm phối hợp, hướng dẫn để Hội đồng bồi thường huyện tổ chức rà soát, đối chiếu cụ thể, bổ sung hồ sơ quyết toán công trình đảm bảo quy định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lào Cai đã trao đổi một số vấn đề, đề nghị các phòng, Ban của Sở, UBND huyện rà soát, khởi động lại quy trình hợp tác để tạo sự gắn kết trách nhiệm giữa các bên, tạo hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ. Liên quan đến công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ: Lưu thông hàng hóa, giải tỏa các công trình thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông; quản lý an toàn giao thông; giải phóng mặt bằng các dự án đường giao thông; việc bố trí vốn và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư; thẩm định các dự án thiết kế công trình giao thông...

đồng chí Trần Minh Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Sở GTVT Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng đánh giá cao công tác phối hợp trong thời gian qua đồng thời đề nghị các Phòng, Ban của Sở Giao thông vận tải tỉnh tiếp tục có sự phối hơp chặt chẽ với huyện trong việc triển khai thực hiện các dự án có giải pháp tháo gỡ, xử lý những vướng mắc, làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình, dự án, hệ thống hạ tầng giao thông, Chỉ đạo chính quyền địa phương, các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình.

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thực hiện các đồ án quy hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế- xã hội điạ phương.