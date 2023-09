Cơn lũ lịch sử bất ngờ ập đến, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở xã Liên Minh (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), gieo nỗi kinh hoàng trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tan hoang sau cơn lũ ống

Sáng 13/9, có mặt tại rốn lũ Nậm Cang (xã Liên Minh) chúng tôi chứng kiến cảnh tượng hoang tàn, đổ nát ở nơi đây. Nhiều ngôi nhà, lều, lán của người dân trong thôn bị sập đổ, cột gỗ nằm ngổn ngang bên rìa suối. Nhiều trại nuôi cá tầm bị nước lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. Nỗi kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt mỗi người dân 2 thôn Nậm Cang và Nậm Than của xã Liên Minh. Hai thôn này bị thiệt hại nặng nề nhất bởi cơn lũ quét xảy ra tối ngày 12/9.

Khu vực Nậm Cang (xã Liên Minh) tan hoang sau cơn lũ ống bất ngờ. (Ảnh: Mùa Xuân)

Kể lại với chúng tôi giây phút cơn lũ bất ngờ ập đến, anh Mùa A Dơ, ở bản Nậm Than vẫn chưa hết bàng hoàng. "Lúc đó, ở khu vực này trời mưa rất to. Em trai tôi chạy đi sửa ống nước. May quá, em trai tôi vừa chạy về tới nhà thì lũ bất ngờ ập đến, nước đổ ào ào. Nước lũ đã khiến cho nhiều ngôi nhà bị đổ sập, ao cá bị cuốn trôi. Tôi chưa từng chứng kiến cơn lũ nào kinh hoàng như vậy" – anh Dơ bàng hoàng kể lại.

Trò chuyện với phóng viên, ông Thào A Dênh, ở thôn Nậm Than, thẫn thờ nói: "Khoảng 9h tối ngày 12/9, trời mưa to. Nước khắp nơi đổ về dòng suối Nậm Than, tràn hết ao cá. Trước khi lũ ập đến, tôi đã kịp di chuyển về nhà. Sáng nay ra, nhìn ao cá trôi sạch, không còn gì cả, tôi thấy rất xót xa".

Cơn lũ đi qua để lại nỗi kinh hoàng trong lòng người dân xã Liên Minh. (Ảnh: Mùa Xuân)

Từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Tại thị xã Sa Pa, lượng mưa đo được tại xã Trung Chải là 142,4mm; thủy điện Tà Thàng 118,2mm; Ô Quý Hồ 82,6mm; xã Mường Hoa 77,4mm. Mưa lớn đã khiến các con suối xuất hiện lũ lớn. Tại khu vực Nậm Cang, xã Liên Minh xuất hiện lũ ống bất ngờ.

Thị xã Sa Pa khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn lũ gây ra

Clip: Kinh hoàng nơi cơn lũ đi qua

Lũ lớn bất ngờ ập đến khiến nhiều người, tài sản ở xã Liên Minh bị cuốn trôi. Theo thống kê của UBND thị xã Sa Pa, mưa lũ đã làm chết, mất tích 6 người. Các lực lượng chức năng và người dân đã tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân bị lũ cuốn; còn 4 người đang mất tích. Hai nạn nhân đã được tìm thấy là Vù A N. (sinh năm 1999) và Vù A G. (sinh năm 1991). Bốn người mất tích gồm: Ông Vù A G. (sinh năm 1986), Sùng A D. (sinh năm 1990), Tẩn Vần P. (sinh năm 1979), Lê Đức K. (sinh năm 1971).

Không chỉ gây thiệt hại về người, mưa lũ còn gây sạt lở một số tuyến đường, nhà cửa, ruộng nương ở xã Liên Minh và một số xã trên địa bàn thị xã Sa Pa. Theo thống kê của cơ quan chức năng thị xã Sa Pa, 61 trại cá hồi, với 610 ao cá hồi tại xã Liên Minh bị thiệt hại hoàn toàn, ước thiệt hại 250 tỷ đồng.

Hơn 60 trại cá hồi ở xã Liên Minh bị lũ cuốn trôi, thiệt hại hoàn toàn. (Ảnh: Mùa Xuân)

Ngay sau khi nhận được thông tin có người bị nước lũ cuốn trôi và nghi mất tích, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo UBND xã Liên Minh huy động khoảng 70 người thực hiện tìm kiếm nạn nhân bị thiệt hại và tìm người nghi mất tích. Sáng ngày 13/9, Ban CHQS thị xã Sa Pa đã huy động 50 dân quân tại các xã Mường Bo, Liên Minh và lực lượng Công an phối hợp tìm kiếm người nghi mất tích và hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Ban chỉ huy PCTT &TKCN thị xã Sa Pa thành lập Tổ công tác, xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục thiệt hại. Chỉ đạo xã Liên Minh thông báo cho người dân trong địa bàn để liên lạc với các thành viên trong gia đình nắm thông tin cư trú.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn lũ, tìm kiếm người nghi mất tích.