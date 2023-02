Lào Cai: Gần 90% tân binh là con em đồng bào DTTS nhập ngũ

Đại diện gần 100 tân binh của thị xã Sa Pa lên đường nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc lần này, em Chảo Láo Cáo, xã Thanh Bình, chia sẻ: Em rất vinh dự và tự hào khi được phát biểu cảm nghĩ trong ngày lễ giao nhận quân hôm nay. Chúng em luôn nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc và nhân dân. Chúng em rất tự hào khi trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công nhân dân. Chúng em xin hứa nguyện đem sức trẻ để cống hiến cho sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân.