Lào Cai: Đối thoại tăng cường đảm bảo trật tự ATGT nông thôn

Ngày 26/7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với nhiều tổ chức, thực hiện đối thoại tăng cường đảm bảo trật tự ATGT nông thôn tại Lào Cai.

Tham gia buổi đối thoại có: đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai; Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) và 140 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Nhiều đại biểu trong và ngoài tỉnh Lào Cai dự hội nghị

Để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn, trong những năm qua, Hội nông dân các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai đến hội viên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng đổi mới, tạo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn. Trong 5 năm, các cấp hội đã tổ chức 32.500 buổi truyền thông cho 975.000 lượt người; tập huấn cho hơn 3.300 người các nội dung liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) điều hành buổi đối thoại. (Ảnh: PV Tây Bắc)



Các cấp hội tích cực vận động hội viên, nông dân bảo vệ công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, kịp thời tố giác hành vi xâm phạm hành lang, lộ giới, cũng như các hành vi khác làm hại đến công trình giao thông công cộng; xây dựng và nhân rộng các mô hình về an toàn giao thông…

Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên, nông dân được phổ biến về: Luật Giao thông đường bộ, tình hình trật tự, an toàn giao thông trật tự trên địa bàn tỉnh; các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi tham gia giao thông trên đường nông thôn; các hành vi vi phạm về an toàn giao thông thường gặp và mức xử phạt theo quy định; một số giải pháp cơ bản đảm bảo trật tự an toàn trong thời gian tới.

Đại biểu nêu ý kiến về các vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Trong chương trình đối thoại, Hội nông dân các xã, phường đã tham luận về vai trò của các cấp hội nông dân trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư và địa phương; hỏi đáp các vấn đề: Công tác bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; quy định về các mức xử phạt...Đại diện các đơn vị hữu quan đã trả lời, giải đáp các câu hỏi tại buổi hội nghị.

Buổi đối thoại nhằm cung cấp kiến thức, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra.