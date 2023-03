Lai Châu: Triệt phá sới bạc xóc đĩa, bắt giữ 15 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) vừa phá thành công chuyên án mang bí số 0323D, bắt giữ 15 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Lập chuyên án, phá sới bạc hoạt động dưới hình thức xóc đĩa

Thời gian qua trên địa bàn TP. Lai Châu nổi lên một số đối tượng thường xuyên lợi dụng các gia đình có đám hiếu, đám hỉ để tới gây sòng, lập sới đánh bạc làm mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong nhân dân.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) đã xác lập chuyên án mang bí số 0323D để tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, triệt phá.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Vào hồi 00h30p ngày 5/3, tại bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, TP. Lai Châu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), tổ công tác 252 Công an TP. Lai Châu phá thành công Chuyên án, bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Sùng A Vảng (SN 1984); Phê A Vàng (SN 1985); Chang A Tả (SN 2000); Giàng A Pà (SN 1992); Tẩn A Thông (SN 1987); Liều A Sì (SN 1970) cùng trú tại xã Sùng Phài, TP. Lai Châu; Cheo A Vải (SN 2002), trú tại bản Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ; Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993), trú tại tổ 9, phường Tân Phong, TP. Lai Châu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 12 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan gồm: đĩa, bát sứ màu trắng và 4 quân vị hình tròn có một mặt trắng và một mặt màu vàng. Qua đấu tranh khai thác đã xác định được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Cảnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Mở rộng điều tra, ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) tiếp tục tạm giữ 7 đối tượng gồm: Phê A Thà (SN 1998); Tẩn A Phủ (SN 1976); Nguyễn Đức Hòa (SN 1983); Phạm Văn Quang (SN 1960) cùng trú tại xã Sùng Phài. Lương Xuân Toán (SN 1971) trú tại tổ 27, phường Đông Phong; Phạm Đình Uy (SN 1977); Đỗ Thị Loan (SN 1983) cùng trú tại phường Tân Phong về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Hiện, vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Công an TP. Lai Châu đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.