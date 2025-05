Lai Châu: Triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lai Châu có hơn 4.400 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Năm 2024, kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra an toàn, bảo mật, nghiêm túc, đúng quy chế dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, hội đồng thi và sự vào cuộc, phối hợp của các sở, ngành liên quan. Toàn tỉnh có 4.202 thí sinh đủ điều kiện dự thi, số thí sinh được công nhận tốt nghiệp là 3.857 thí sinh, đạt 99,61%, điểm trung bình tốt nghiệp của tỉnh đạt 6,17, xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, do Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thái Hà)

Năm 2025, toàn tỉnh Lai Châu có tổng số 4.446 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, trong đó, dự thi chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 4.239, dự thi chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 207 thí sinh.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Lai Châu đã và đang tập trung: Tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn 1239/BGDĐT-QLCL ngày 24/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới, bổ sung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh; chuẩn bị tốt tâm thế cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi; thành lập tổ nhập dữ liệu và kiểm soát thông tin đăng ký dự thi của thí sinh; tập huấn, phổ biến quy chế thi cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, phòng thi, phòng làm việc, phòng để đề thi, bài thi, phòng chờ cho thí sinh.

Ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Hà)

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi; đảm bảo chế độ ăn, ở bán trú cho học sinh trong thời gian thi; huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ thí sinh; đảm bảo tuyệt đối về an ninh, giao thông, điện, nước, y tế...

Kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhấn mạnh: Các thành viên trong Ban chỉ đạo, các trường khẩn trương tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm bắt về tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức ôn thi, củng cố kiến thức, động viên tinh thần giúp học sinh nỗ lực vượt qua; đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, sử dụng công nghệ cao, đảm bảo kỳ thi an toàn tuyệt đối…