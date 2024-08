UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo đó, trong tháng 8, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Một số chỉ tiêu trong tháng 8 tăng so với cùng kỳ năm trước như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 30%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,4%; doanh thu vận tải tăng 1,4%; sản lượng cây ăn quả tăng 3,6%.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu phát biểu tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8. (Ảnh: Đ.L)

Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp; tổ chức các hoạt động, thăm hỏi đối tượng chính sách, gia đình có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ; kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Hoạt động đối ngoại của tỉnh trong tháng 8 cũng được tăng cường. Tỉnh Lai Châu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả khá (tỷ lệ giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm trước 20,06 điểm %).

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: Đ.L)

Tại Phiên họp, các thành viên UBND tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu tham dự, tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Phiên họp, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Trong tháng 9, khối lượng công việc rất lớn, vì vậy, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024. Các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương xây dựng báo cáo sơ kết gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: Đ.L)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2024; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ trồng chè mới, cây ăn quả, trồng rừng mới đảm bảo chất lượng, kế hoạch giao; tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống thiên tai; tập trung tham mưu triển khai thực hiện Luật Đất đai mới theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2024…