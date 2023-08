Lai Châu: Tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin

Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn năm 2023.

Tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho hơn 300 đại biểu

Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Lai Châu tham gia tập huấn.

Các đại biểu dụ hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin năm 2023. (Ảnh: T.H)

Tham dự tập huấn, các đại biểu đã nghe truyền đạt các chuyên đề: Nhận diện những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ Cách mạng 4.0 và quá trình chuyển đổi số; Nội dung cơ bản Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng và Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng trong tình hình hiện nay: Thực trạng và giải pháp.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.H)

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực An toàn, An ninh mạng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin có ý nghĩa quan trọng. Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, kiến thức thực tế trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật Nhà nước trên không gian mạng cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.



Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Chỉ đạo rà soát thực tế công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình để khắc phục tồn tại, phát huy những mặt mạnh nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.