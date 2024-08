Cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương vừa chỉ đạo tạm ngừng thi công, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cắt cử người túc trực hai đầu điểm sạt lở, để cấm đường tại Km 218+750, Quốc lộ 4H, thuộc địa bàn bản Xi Nế (Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu).

Cấm đường trên Quốc lộ 4H

Thông tin từ Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 15 giờ 20 phút chiều nay (20/8), trong khi đơn vị thi công đang tập trung đưa máy xúc vào khắc phục sạt lở tại Km 218+750, Quốc lộ 4H, thì đất, đá tiếp tục sạt trượt xuống. Rất may, lái máy xúc kịp thời điều khiển phương tiện chạy thoát ra khỏi hiện trường, nên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Sáng nay (20/8) tại Km218+750, Quốc lộ 4H thuộc địa bàn bản Xi Nế (Mù Cả, Mường Tè, Lai Châu) xảy ra sạt lở ta luy dương, gây chia cắt giữa 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Hiện nay, điểm sạt lở có cung trượt dài khoảng 250m, rộng 30m và cao khoảng 80m, với khối lượng đất đá ước tính hơn 350.000m3. Do thời gian qua trên địa bàn có mưa to kéo dài, nước đã ngấm no trong đất, nên cung trượt vẫn đang tiếp tục vươn cao và mở rộng hơn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: Sau khi xảy ra sạt lở, Sở Giao thông – Vân tải Lai Châu đã xin ý kiến chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông – Vận tải) để khắc phục. Phương án khắc phục là đưa máy xúc lên đỉnh núi thi công cắt cơ giật cấp xuống dưới để thông đường 1 làn. Đơn vị thi công cũng đã huy động máy móc, phương tiện để tập trung khắc phục. Tuy nhiên, do địa chất điểm sạt lở chưa ổn định, gây nguy hiểm cho công tác khắc phục, nên phải tạm ngừng thi công.

Tạm ngừng thi công thông đường tại Km 218+750, Quốc lộ 4H. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Như vậy, đến nay giao thông kết nối giữa tỉnh Lai Châu và Điện Biên trên quốc lộ 4H vẫn bị chia cắt. Cơ quan chức năng địa phương đã cắm biển cánh báo và phân luồng giao thông cho người và phương tiện từ huyện Mường Tè qua huyện Mường Nhé (Điện Biên) chạy theo hướng ngược lại quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra quốc lộ 12 để sang thị xã Mường Lay và ngược lại.