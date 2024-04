Đó là một trong những chỉ đạo của ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024.

Triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024. Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai thực hiện hiệu quả. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các đợt thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dip cao điểm như: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: K.A)

Mặt khác, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp trong tỉnh còn kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, thủy sản, các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường; Hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả; chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm; hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng thực phẩm qua đường mòn lối mở, điểm thông quan, chống buôn lậu qua biên giới và nhiều lĩnh vực liên quan khác... Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm

Công tác kiểm tra liên ngành và giám sát về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; đã thực hiện kiểm tra, giám sát 4.205 cơ sở; Tiến hành kiểm dịch vận chuyển nhập vào trong tỉnh 118.422 con gia súc, gia cầm/225 chuyến và 524.472 kg sản phẩm động vật/244 chuyến; thực hiện kiểm tra, kiểm soát giết mổ khoảng 34.190 con gia súc...

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: K.A)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư và các Chỉ thị, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của tỉnh về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm; Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, tránh chồng chéo trong quá trình kiểm tra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho người dân…