Chiều 11/10, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức giao ban công tác phối hợp 3 lực lượng thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Clip: Giao ban bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, phòng chống tội phạm tại Lai Châu.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND 8 huyện, thành phố, Đoàn Kinh tế quốc phòng 356/Quân khu 2, Chi nhánh Viettel Lai Châu; đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc 3 lực lượng…

Bộ Chỉ huy Biên phong tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức giao ban công tác phối hợp 3 lực lượng thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: TH

Trong quý III, ba lực lượng Công an - Quân sự, Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường phối hợp, trao đổi, xác minh, giải quyết kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của các thế lực thù địch. Hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn do bão, lũ gây ra (các lực lượng đã cử 1.458 lượt cán bộ, chiến sĩ/569 phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức tuyên truyền, vận động di dời người, tài sản của 29 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng của sạt lở đất đến nơi an toàn). Đồng thời, 3 lực lượng phối hợp nâng cao hiệu quả trong công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu chủ trì giải quyết các sự việc, vụ việc trên biên giới, địa bàn không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: TH

Các bên đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huyện Mường Tè làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Tè, đạt kết quả xuất sắc, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa quan trọng của tỉnh, của đất nước. Phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tại các địa bàn phức tạp về ANTT, truy bắt các đối tượng bị truy nã, mua bán người và phá được nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn trên địa bàn (các Đồn Biên phòng phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho lực lượng Công an 06 vụ/06 đối tượng, thu giữ 2,23g Heroin; phối hợp xử lý 14 vụ/14 trường hợp về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật"..).

Đại tá Trần Nguyên Kỷ, phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TH

Phối hợp vận động Nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự địa bàn (đã tiếp nhận 121 tin báo, tố giác về tội phạm của Nhân dân; tăng 12 tin so với Quý II năm 2024).

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia góp ý đối với dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong quý III; kiến nghị những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác phối hợp và đề xuất công tác trọng tâm thời gian tới các lực lượng cần tập trung thực hiện.

Đại biểu cũng chia sẻ về công tác phối hợp giữa các lực lượng, các lực lượng với chính quyền địa phương; công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, an ninh quốc gia; công tác phối hợp trong đấu tranh với các loại tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đối với 3 lực lượng Công an – Quân sự - Biên phòng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, Quyết định 413/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 03 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và của tỉnh diễn ra trong năm 2024. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia không để xảy ra các hoạt động xâm nhập, móc nối, gây dựng cơ sở, tuyên truyền kích động lôi kéo di, dịch cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tôi phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người; truy bắt các đối tượng truy nã. Phối hợp tốt trong công tác xây dựng lực lượng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong lực lượng vũ trang; chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng dư lận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường phối hợp chặt chẽ, thống nhất với 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; xây dựng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị, địa phương và ngoài cộng đồng dân cư. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo 03 lực lượng cấp huyện, xã tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, thống nhất ngay từ cơ sở, trao đổi thông tin, thống nhất từ báo cáo cấp có thẩm quyền đến tham mưu giải quyết vấn đề theo đúng quy trình công tác; chỉ đạo duy trì giao ban ở cấp mình theo đúng quy định.