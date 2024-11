Đó là phát biểu nhấn mạnh của Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tại hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân có quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính với lực lượng Công an Lai Châu.

Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, cá nhân về thủ tục hành chính

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân có quan hệ giải quyết các thủ tịc hành chính với lực lượng Công an Lai Châu năm 2024.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu về công tác cải cách hành chính, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lai Châu còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến do lực lượng công an cung cấp.

Quang cảnh hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính. (Ảnh: Vương Trang)

Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục áp dụng sáng kiến cấp tỉnh "Ứng dụng công nghệ thông tin trong niêm yết thủ tục hành chính và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Lai Châu. Qua đó, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian thực hiện, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận tổng số 176.358 hồ sơ, trả kết quả tổng số 172.692 hồ sơ. Đến nay, toàn tỉnh có 16 mô hình cải cách hành chính tại 13 công an cấp xã.

Đại biểu nêu câu hỏi tại hội nghị đối thoại trực tiếp. (Ảnh: Vương Trang)

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung như: Thủ tục, thời gian quy định cấp thị thực và các loại hộ chiếu; thủ tục, cấp việc đăng ký ngành nghề kinh doanh về nguyên liệu, vật liệu nổ; việc triển khai diễn tập phương án chữa cháy tại các doanh nghiệp; quy định thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với khách sạn…

Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công an tỉnh Lai Châu đã trả lời những câu hỏi của các đại biểu đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại trực tiếp được tổ chức để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân phản ánh về thái độ, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp ý về tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an nhân dân với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, toàn diện; lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là mục tiêu, động lực của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ.