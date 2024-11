Lai Châu: Công bố quyết định Phó Bí thư Huyện ủy Than Uyên

Chiều 7/11, tại huyện Than Uyên, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn Than Uyên.

Công bố quyết định Phó Bí thư Huyện ủy Than Uyên

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1348-QĐ/TU ngày 1/11/2024 của Tỉnh ủy Lai Châu về điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Than Uyên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định: Đồng chí Lò Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Than Uyên nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 5/11/2024.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lò Minh Hiếu. Ảnh: TH

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đồng chí Lò Minh Hiếu là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; được rèn luyện và trưởng thành từ hoạt động phong trào Đoàn. Đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn từ tháng 8/2021 đến nay. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí đã có nhiều đóng góp cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh. Việc điều động đồng chí Hiếu nhằm kịp thời bổ sung, kiện toàn, trẻ hóa lãnh đạo và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị đồng chí Lò Minh Hiếu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực bám sát cơ sở để tích lũy kinh nghiệm công tác; nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có nhiều đóng góp để xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với huyện Than Uyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo mọi điều kiện, cộng tác, giúp đỡ để đồng chí Lò Minh Hiếu hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ mới được giao.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu chúc mừng đồng chí Lò Minh Hiếu. Ảnh: TH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lò Minh Hiếu gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Than Uyên đã quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ. Đồng thời hứa nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện và nhân dân nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hiếu gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Than Uyên đã quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ. Ảnh: TH

Thay mặt huyện Than Uyên, đồng chí Lò Văn Hương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của huyện. Huyện ủy Than Uyên hứa sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong rằng, trên cương vị mới, là cán bộ trẻ có nhiều kinh nghiệm, đồng chí Lò Minh Hiếu sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác. Sớm tiếp cận công việc mới, tích cực nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đưa Than Uyên trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.