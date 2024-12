Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Mường Tè (Mường Tè, Lai Châu) ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND Lai Châu khẳng đinh, những ý kiến, kiến nghị của bà con xã Mường Tè đều xuất phát từ những trăn trở và nguyện vọng chính đáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối thoại với nhân dân xã Mường Tè

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Mường Tè, diễn ra ngày 13/12, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã thông tin tới người dân tình hình kinh tế của tỉnh năm 2024. Theo đó, có 39/43 chỉ tiêu thành phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt mức 10,52%, vượt kế hoạch 1,52%; tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 55,89 triệu đồng, vượt 8,5% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.365 tỷ đồng; dự kiến có thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 44 xã..

Người dân xã Mường Tè nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại. (Ảnh: Hà Dũng)

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,93% so với năm 2023, riêng các huyện nghèo giảm 5,66%. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...

Tại hội nghị, người dân xã Mường Tè đã nêu 12 ý kiến, kiến nghị với huyện và các sở, ngành về: Chính sách đối ứng cho hộ nghèo, xem xét cơ chế hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) phù hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng các xã trong khu vực.

Ông Đao Văn Khánh – Chủ tịch UBND huyện Mường Tè trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân. (Ảnh: Hà Dũng)

Tỉnh có chủ trương đầu tư tôn tạo đối với điểm di tích lịch sử đồng chí Nguyễn Hữu Thọ; cải tạo nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng thiết bị trường học trên địa bàn xã; đầu tư nắp cống trên các tuyến đường nội bản của xã; các cơ quan sớm nghiệm thu diện tích quế đã thành rừng, có giải pháp để nhân dân tiêu thụ sản phẩm từ cây quế; đầu tư xây dựng cây xăng trên địa bàn...

Trên cơ sở những kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện Mường Tè trả lời bà con ngay tại hội nghị đối thoại.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị đối thoại. (Ảnh: Hà Dũng)

Khẳng định những ý kiến, kiến nghị của bà con xã Mường Tè đều xuất phát từ những trăn trở và nguyện vọng chính đáng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến của nhân dân xã Mường Tè; chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để xã Mường Tè ngày càng phát triển…

Nhân dịp này, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng quà cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Mường Tè.