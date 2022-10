Lai Châu: "Biểu dương, thưởng nóng" ban chuyên án 1322C

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án 1322C thu 30 bánh heroin.

Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng phá thành công chuyên án 1322C

Sau thời gian triển khai các hoạt động đấu tranh, vào ngày 19/10, lực lượng đấu tranh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ đã phá thành công chuyên án 1322C.

Dự buổi lễ biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án 1322C có ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Lai Châu. Ông Nguyễn Viết Giang, Giám đốc công an tỉnh Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

Cụ thể, vào hồi 13h15 phút, cùng ngày, tại Km318 Quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Hua Pảng, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Cá (SN 1985) ở bản Nậm Vạc, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, vật chứng thu giữ 30 bánh Heroin cùng một số tang vật liên quan.

Bước đầu xác định nguồn gốc số ma túy trên là do đối tượng đi từ địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giao cho nhóm của Giàng A Cá mang đi các tỉnh khác bán. Nếu bán trót lọt số ma túy trên nhóm của Giàng A Cá sẽ được hưởng lợi số tiền 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Lai Châu đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban chuyên án.

Nhân dịp này đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng Ban chuyên án 1322C, Công an huyện Nậm Nhùn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Ảnh Bảo Anh

Ông Hải yêu cầu Công an tỉnh Lai Châu cần phối hợp với Công an các tỉnh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống tình trạng buôn bán trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trong cộng đồng đồng bào các dân tộc, chủ động có các biện pháp phòng ngừa tội phạm từ xa.