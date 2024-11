Tại vòng loại cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc" năm 2024 được tổ chức tại Lai Châu, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giành giải nhất.

Sôi nổi cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc"

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc" năm 2024, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh Lai Châu, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý cho học sinh khu vực Tây Bắc năm 2024" diễn ra theo 2 vòng là vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại được tổ chức tại 4 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hoà Bình. Mỗi tỉnh tổ chức 1 cuộc thi vòng loại gồm 5 trường tham dự, để chọn ra 1 trường vào vòng chung kết dự kiến tổ chức cuối tháng 11/2024, tại Lào Cai.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy cho học sinh khu vực Tây Bắc" diễn ra sôi nổi. (Ảnh: Thu Hoài)

Cuộc thi vòng loại tại tỉnh Lai Châu thu hút 5 trường tham dự, đó là: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Than Uyên, Trường THPT Bình Lư, Trường THPT Thành phố Lai Châu và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu.

Cuộc thi diễn ra sôi nổi, với các phần thi: Chào hỏi, hùng biện và tài năng. Các phần thi được các trường chuẩn bị công phu, thể hiện sáng tạo, ấn tượng, trong đó lồng ghép được thông điệp của cuộc thi và quyết tâm của nhà trường trong công tác phòng, chống ma túy trong học đường.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Lai Châu giành giải nhất cuộc thi. (Ảnh: Thu Hoài)

Qua cuộc thi góp phần tuyên truyền, cung cấp kiến thức về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản về phòng chống ma tuý tới học sinh các trường trung học phổ thông khu vực Tây Bắc, hiểm họa của ma túy đối với đời sống xã hội, giúp các em nhận diện các loại ma túy, từ đó xây dựng kỹ năng phòng, chống ma tuý, tránh xa các tệ nạn xã hội về ma túy.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi vòng loại tại tỉnh và sẽ đại diện cho Lai Châu tham dự vòng chung kết Cuộc thi khu vực Tây Bắc, được tổ chức tại tỉnh Lào Cai vào tháng 11/2024. Trường THPT Than Uyên (Lai Châu) đạt giải Nhì. Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu đạt giải Ba.