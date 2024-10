"Khi tiếp nhận con số gần 300 hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo, chúng tôi đã có những buổi họp dân, họp bản; tìm hiểu, đánh giá các tiêu chí, khả năng thoát nghèo bền vững chứ không vội vàng công nhận" - Ông Lù Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu (Sơn La) khẳng định như vậy.

Clip: Giảm nhanh hộ nghèo nhưng không chạy theo thành tích

Trắng đêm tính chuyện ra khỏi hộ nghèo

Tâm sự với anh Lò văn Thanh - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khuông, xã Chiềng On (Yên Châu, Sơn La), được biết, trước khi viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, vợ chồng anh Thanh đã có những đêm trằn trọc. Anh bảo: Mình là đảng viên, là cán bộ bản, nếu xin thoát nghèo mà không thật sự thoát nghèo thì còn xấu hổ hơn, làm sao ăn nói được với các đảng viên trong chi bộ, với bà con dân bản, rồi với cả cấp trên nữa chứ. Thế nên tôi phải bàn rất kỹ với vợ, tính cả phương án sẽ nuôi thêm năm chục con gà, vài con lợn và tiết kiệm chi tiêu, đầu tư trồng mới hơn 3.000m2 cây cà phê…

Bí thư chi bộ, Trưởng bản Khuông - Anh Lò Văn Thanh (ngoài cùng bên phải) trong buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Chiềng On về nội dung xin rút khỏi danh sách hộ nghèo của gia đình mình. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

"Khi đã yên tâm với nguồn thu nhập tăng thêm có thể đảm bảo điều kiện sống của gia đình cao hơn so với hiện nay, tôi mới dám viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo và có cơ sở để trình bày với Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo của xã, của huyện" – Anh Thanh kể.

Còn với gia đình chị Vì Thị Hậu, 30 tuổi, ở bản Nà Đít, xã Chiềng On thì chuyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo cũng làm vợ chồng anh chị mất đến 3 ngày suy đi tính lại. Nhà chị Hậu có 4 nhân khẩu, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Bình thường, kinh tế cũng chưa khá giả gì nên việc được miễn giảm học phí của 2 con cũng như miễn các khoản tiền bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh… theo chính sách hộ nghèo cũng đỡ được cho chị Hậu khoản chi phí không nhỏ. Nhưng vợ chồng chị Hậu đã đặt giấy, bút lên bàn, tính kỹ từng khoản và cả giải pháp thoát nghèo. Theo chị thì các khoản ưu đãi hộ nghèo mà Nhà nước mang lại cho gia đình chị mỗi năm thì cũng chỉ cần nuôi thêm con bò, con lợn là bù đắp được. "Nhà tôi hiện cũng đã có 5 con trâu, 3 con bò và mấy con dê và đàn gà, đàn lợn và vườn mận hậu. Năm nay, nếu tôi không bán bớt đi vài con bê, nghé; hoặc phát triển đàn dê lên 5-7 con dê nái là chúng tôi có khoản thu khác, không chỉ bù đắp hao hụt từ quyền lợi hộ nghèo mà còn đủ sức vươn lên trên mức sống trung bình" - Chị Hậu bảo vậy.

Mô hình nuôi gà thả vườn đang phát triển mạnh ở Chiềng On, giúp nhiều hộ tăng thu nhập và cải thiện nguồn dinh dưỡng của gia đình. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Đến với bản Co Tôm, xã Chiềng On, chúng tôi gặp anh Vì Văn Nhắc, 32 tuổi, người vừa viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo trong tháng 9 vừa qua. Anh Nhắc bảo: Tôi nghĩ mình còn trẻ; trong khi đất sản xuất có đủ; những mô hình kinh tế cho thu nhập cao ở đây cũng có nhiều, phải học cách làm của những người có thu nhập cao từ nương vườn, từ chăn nuôi gà, lợn, dê… Tuổi trẻ mà không nỗ lực thì nay mai già yếu sẽ khó khăn hơn. Vì thế, tôi tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Khi cán bộ tổ ra soát hộ nghèo của xã hỏi lý do xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, tôi cũng nói như vậy và trình bày luôn cách thoát nghèo của mình, cán bộ mới tin và nhận đơn đấy.

Nhiều hộ dân ở Chiềng On được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng và các tổ chức chính trị xã hội để phát triển sản xuất, xóa nghèo và làm giàu. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

"Đảng làm được như thế, dân sẽ tin yêu Đảng nhiều hơn đấy"

Đó là khẳng định của lão nông Vàng A Vạng, dân tộc Mông, 51 tuổi, ở bản Nà Đít, xã Chiềng On. Ông Vạng có một trang trại trồng mận hậu rộng tới 2 ha. Vụ mận bói vừa qua, ông đã thu được hơn 130 triệu đồng từ bán quả mận. Ngoài ra, ông còn trồng nhiều thứ cây ăn quả khác như bưởi da xanh, chanh, cam, táo… Như lời nhận xét của Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng On – Anh Vì Văn Chiến thì ông Vạng không chỉ là một lão nông chăm chỉ, sáng tạo mà còn rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con trong bản những cách làm hay, những kinh nghiệm quý.

Lão nông Vàng A Vạng (bên trái), người tiên phong trong việc trồng mận hậu bằng phương pháp chiết ghép cành và điều chỉnh mận ra hoa trái vụ ở bản Nà Đít, xã Chiềng On (Yên Châu, Sơn La). Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại mận hậu đang trong giai đoạn thử nghiệm ra hoa trái vụ, ông Vạng tâm sự: Ở đất Chiềng On này có rất nhiều mô hình kinh tế rất tốt, chỉ cần mọi người chịu khó học hỏi, bỏ ra ít vốn để đầu tư là có thể có thu nhập khá hơn, ổn định hơn. Nếu thiếu vốn thì vay Nhà nước, lại còn được vay vốn ưu đãi. Nếu thiếu kinh nghiệm thì hỏi cán bộ, lại còn được cán bộ biểu dương, chứ có khó khăn gì đâu. "Ở Chiềng On này, ai có ý chí thì sẽ thoát nghèo sớm thôi. Chính cái khó khăn về thời tiết khắc nghiệt của vùng cao, mà xưa nay ta cứ vin vào nó để lý giải sự đói nghèo, nay lại là lợi thế để làm ra những trái cây đặc sản, con nuôi đặc sản đấy. Cái lạnh của vùng cao và tiến bộ khoa học hôm nay sẽ giúp tôi có được vườn mận hậu trái vụ, thu nhập cao gấp 6-7 lần so với mận hậu chính vụ " – Lão nông người Mông bảo vậy.

Không chỉ đẩy mạnh xóa nghèo, làm giàu, người dân Chiềng On còn tích cực tham gia văn nghệ, thể thao... Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Khi được hỏi về việc nhiều hộ dân trong xã xin ra khỏi hộ nghèo, ông Vạng gật gù: Việc ấy thì tôi biết. Trong bản ai cũng biết thôi bởi chúng tôi được họp bản, họp dân, được nghe tuyên truyền, giải thích; được bàn cách xóa nghèo và làm giàu. Bản Nà Đít này có cả chục hộ tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo đấy. Nhưng cái hay là bây giờ trong số cán bộ của bản, đảng viên của bản không còn ai nghèo nữa. Khi cán bộ biết cách xóa nghèo và làm giàu thì dân sẽ học và làm theo thôi. Đảng làm được như thế, dân sẽ tin yêu Đảng nhiều hơn đấy.

Khu dân cư ở trung tâm xã Chiềng On hôm nay. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Trở lại UBND xã Chiềng On, chúng tôi được ông Lại Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng On, cho biết thêm: Trước tinh thần xóa nghèo của cán bộ, đảng viên và người dân Chiềng On vừa qua; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng On cũng đã thống nhất cao trách nhiệm của mình trong việc tham mưu với lãnh đạo huyện, các đơn vị chức năng tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất, phù hợp nhất, đưa ra cho bà con lựa chọn làm giải pháp thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Với quyết tâm ấy, số hộ ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã Chiềng On có thể sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.