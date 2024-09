Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn, trong 9 tháng đầu năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên (Lai Châu) cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc ở Than Uyên đạt 5,87%

UBND huyện Than Uyên vừa tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 .

9 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên cơ bản đạt tiến độ đề ra. (Ảnh: Phương Ly)

Trong 9 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của huyện Than Uyên đạt tiến độ kế hoạch đề ra, có 23/26 chỉ tiêu đạt từ 70-100%, 3/26 chỉ tiêu đạt từ 50-70% kế hoạch. Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 37 tỷ 748 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 17.441,61 tấn, trồng mới 86,72ha chè, 95,79ha rừng, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5,87%.

Năm 2023, huyện Than Uyên tiếp tục được UBND tỉnh Lai Châu xếp đứng thứ nhất trong 8 huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được huyện Than Uyên quan tâm triển khai có hiệu quả. Các chương trình Chào năm mới, Tết Độc lập năm 2024 tạo dấu ấn đậm nét thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm. Quốc phòng, an ninh của huyện được đảm bảo; công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm cũng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Than Uyên đạt 17.441,61 tấn. (Ảnh: Thanh Ngân)

3 tháng cuối năm 2024, UBND huyện Than Uyên tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, nhất là triển khai công tác trồng mới chè, rừng đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất các dự án…

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Văn Thăng – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao, không để dồn vào cuối năm; chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026…