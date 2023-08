Không chỉ sầu riêng, xuất khẩu cá tra cũng phải dựa vào thị trường Trung Quốc

Xuất khẩu cá tra trong 7 tháng năm 2023 đạt khoảng 1 tỷ USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Hiện đơn hàng xuất khẩu có tín hiệu khởi sắc, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mang về gần 1,8 tỷ USD.

Xuất khẩu sẽ đạt 1,77 tỷ USD

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tính đến hết 15/7/2023, XK cá tra Việt Nam sang các thị trường đạt 942 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu tháng 7, XK cá tra đạt 70 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ. Ước tính XK cá tra 7 tháng đầu năm nay đạt khoảng 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, các thị trường trọng tâm như Trung Quốc, Hồng Kông và Mỹ đang có những tín hiệu tích cực hơn. Nếu theo kịch bản lạc quan, thị trường tiến triển thuận lợi, người nuôi có nguồn vốn tốt, các nhà sản xuất tiếp tục trụ vững thì XK cá tra cả năm nay có thể đạt 1,77 tỷ USD, giảm hơn 0,5 tỷ USD so với dự kiến ban đầu là 2,3 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 15/7/2023, XK cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông chiếm 32% tỷ trọng, kim ngạch đạt 301 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Nửa đầu tháng 7, thị trường này nhập khẩu hơn 20 triệu USD cá tra Việt Nam. 7 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông có thể đạt đạt 337 triệu USD, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2022.

Sau Trung Quốc và Hồng Kông, Mỹ vẫn duy trì vị trí số 2 về nhập khẩu cá tra Việt Nam. Nước này đã nhập khẩu gần 150 triệu USD cá tra từ Việt Nam tính đến hết 15/7/2023, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 16% tỷ trọng. XK cá tra sang thị trường này 7 tháng đầu năm nay có thể đạt 162 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch XK cá tra Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông đã có tín hiệu tích cực hơn khi khoảng cách sụt giảm đã dần thu hẹp. Nếu như tháng 4/2023 giảm 66%, tháng 5/2023 giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022 thì tháng 6 mức giảm này thu hẹp còn 15%. Từ năm 2020 đến nay, Trung Quốc và Hồng Kông luôn duy trì vị trí số 1 về tiêu thụ cá tra Việt Nam. So với các thị trường chính, Trung Quốc và Hồng Kông duy trì tăng trưởng cao nhất.

Ngoài ra, khối thị trường CPTPP và EU vẫn duy trì đứng thứ 3 và 4 về nhập khẩu cá tra Việt Nam khi giá trị XK tính đến 15/7, đạt lần lượt là 125 triệu USD (giảm 37%) và 96 triệu USD (giảm 21%) so với cùng kỳ năm 2022. Singapore và Đức vẫn là các điểm sáng khi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng dương 3% và 32% trong khi hầu hết các thị trường đơn lẻ đều giảm nhập khẩu cá tra.

Đơn đặt hàng đã cải thiện

Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), XK cá tra trong nửa đầu năm nay gặp nhiều khó khăn do những biến động của thế giới, tác động lạm phát giá thực phẩm cũng như chiến tranh Nga-Ukraine. Nửa cuối năm 2023, tỷ lệ sụt giảm sẽ thu hẹp dần so với cùng kỳ. Thêm vào đó, nhu cầu tích cực hơn khi bước vào mùa đặt hàng cho tiêu thụ cuối năm và các dịp lễ hội lớn cũng sẽ giúp XK cá tra Việt Nam có nhiều đơn đặt hàng hơn.

Theo thông tin từ Công ty CP Thủy sản Vĩnh Hoàn, kim ngạch XK của doanh nghiệp này sang thị trường Hoa Kỳ đã giảm 18% trong tháng 7 vừa qua và liên tục giảm trong những tháng đầu năm nay do sức mua yếu.

Đáng chú ý, các thị trường XK lớn của Thuỷ sản Vĩnh Hoàn đã ghi nhận tăng trưởng dương trở lại. Trong đó, XK sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) đã đạt 153 tỷ đồng trong tháng 7/2023, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, doanh thu XK sang Trung Quốc đã tăng 13% và doanh thu XK sang các thị trường còn lại tăng 20% so với hồi tháng 7/2022.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, doanh thu của Vĩnh Hoàn đã giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu mảng cá tra suy giảm tới 51% trong bối cảnh nhu cầu tại tất cả các thị trường XK trọng điểm đều sụt giảm. Trong đó, doanh thu XK sang Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU trong 7 tháng đầu năm nay đã lần lượt giảm 54%, 30% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các doanh nghiệp, nhiều thị trường trọng điểm đang bước vào mùa lễ hội cuối năm, tồn kho cũng đã giảm và các nhà bán lẻ bắt đầu tích trữ hàng trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của hoạt động XK thuỷ sản. Đơn đặt hàng của một số doanh nghiệp trong quý 3/2023 đang dần cải thiện so với quý 2/2023, kỳ vọng XK cá tra những tháng cuối năm sẽ tốt lên.