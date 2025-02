Khen thưởng các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới

Phá thành công chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới

Lễ trao thưởng được tổ chức tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Ma Li Pho, Phong Thổ, Lai Châu). Dự lễ trao thưởng có Đại tá Trần Nguyên Kỷ - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, lực lượng Công an, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Quang cảnh lễ trao thưởng các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. (Ảnh: Đức Tuấn)

Theo đó, vào cuối tháng 12/2024, qua tuần tra, kiểm soát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phát hiện một đường dây tội phạm vận chuyển trái phép Sâm Lai Châu từ Trung Quốc về Việt Nam trên địa bàn xã Ma Li Pho. Đánh giá đây là đường dây tội phạm có tổ chức, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, để thành lập Chuyên án LCh125 nhằm tăng cường lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm này.

Ngày 1/1/2025, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP về việc thành lập chuyên án LCh125. Đến ngày 5/1/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phối hợp cùng Đội đặc nhiệm thuộc Phòng phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), Công an xã Ma Li Pho, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép sâm từ Trung Quốc về Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 361,2 kg Sâm Lai Châu và tam thất hoang, 5 xe máy, 5 điện thoại di động, 1 bộ đàm.

Lực lượng có thành tích trong đấu tranh chuyên án LCh125 được khen thưởng. (Ảnh: Đức Tuấn)

Khen thưởng lực lượng có thành tích trong đấu tranh chuyên án LCh125

Bước đầu các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Tẩn Vần Tiến (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú tại bản Thèn Sin, xã Ma Li Pho) là đối tượng cầm đầu đường dây. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã phối hợp cùng các lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bàn giao cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Trần Nguyên Kỷ - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của Ban Chuyên án đã đạt được. Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP khẳng định thành công của Chuyên án LCh125 đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng chủ trì, đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của BĐBP, cũng như hiệu quả công tác phối hợp, nắm tình hình, tham mưu giữa lực lượng Công an – Biên phòng trong xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên tuyến biên giới. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của Ban Chuyên án LCh125, dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thưởng 15 triệu đồng cho BĐBP tỉnh Lai Châu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và lực lượng công an đã tham gia chuyên án vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngày 5/1/2025.