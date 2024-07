Các hoạt động như khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng bình chữa cháy được Đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai phối hợp với một số chi đoàn thuộc Công an tỉnh Lào Cai tổ chức cho bà con là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Bảo Thắng.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo và cận nghèo ở Bảo Thắng

Đoàn thanh niên xã Thái Niên vừa phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng và Chi đoàn phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Chi đoàn An Ninh đối ngoại – Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Tình nguyện hè với chủ đề: "Tuổi trẻ xung kích vì an sinh xã hội, vì sức khoẻ cộng đồng" và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Chương trình Tình nguyện hè với chủ đề: "Tuổi trẻ xung kích vì an sinh xã hội, vì sức khoẻ cộng đồng". Ảnh: Thanh Nga

Các hoạt động được tổ chức hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ảnh: Thanh Nga

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 68 bình chữa cháy (trong đó, có 48 bình của UBND và công an xã, Đoàn thanh niên các đơn vị trao 20 bình) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo thuộc các thôn đặc biệt khó khăn. Tổ chức khám, tư vấn chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho cho hơn 140 người dân. Tổ chức cắt tóc miễn phí cho hơn 20 người; phát hơn 100 tờ rơi và tuyên truyền pháp luật về phòng chống tác hại của ma tuý. Tổng giá trị của chương trình đạt gần 40 triệu đồng.

Hơn 140 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo được khám, tư vấn chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Thanh Nga

Đại diện các đơn vị trao tặng bình chữa cháy cho bà con. Ảnh: Thanh Nga

Bà con được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy tại chương trình Tình nguyện hè với chủ đề: "Tuổi trẻ xung kích vì an sinh xã hội, vì sức khoẻ cộng đồng" và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 2024. Ảnh: Thanh Nga

Chuỗi các hoạt động trên nhằm cung cấp, trang bị kiến thức pháp luật, việc triển khai thi hành các quy định của Luật Phòng, chống ma túy; kỹ năng trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn dân cư. Tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh chính trị, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho nhân dân. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Đoàn Thanh niên xã với các lực lượng chức năng, các cơ quan đơn vị trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.