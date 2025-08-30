Khai mạc “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 ở Mù Cang Chải

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải Giàng A Tạng nhấn mạnh, trải qua chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển, Mù Cang Chải đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Mù Cang Chải đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khai thác hiệu quả nguồn lực, khơi dậy khát vọng phát triển, từng bước đưa xã Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh”.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Hoàng Hữu.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Mù Cang Chải còn tổ chức chuỗi các hoạt động hấp dẫn như: Thi múa khèn, dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải, giã bánh giày, trình diễn trang phục dân tộc. Tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm và gian hàng ẩm thực, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang Chải”.

Tổ chức giải chạy Marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRAIL” năm 2025 với sự tham gia của gần 3.200 vận động viên trong nước và quốc tế; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; các hoạt động dân vũ thứ 7 hàng tuần và nhiều hoạt động trải nghiệm khác để phục vụ nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự khai mạc “Lễ hội mùa vàng” năm 2025 ở xã Mù Cang Chải. Ảnh: Hoàng Hữu.

“Lễ hội mùa vàng” xã Mù Cang Chải năm 2025 hứa hẹn không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo về mùa lúa chín vàng rực rỡ, giúp du khách khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Mặt khác, đây là dịp để xã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết, hun đúc ý chí vươn lên, khát vọng phát triển của nhân dân, góp phần cùng cả nước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống anh hùng và bản sắc văn hóa rực rỡ của dân tộc Việt Nam.

Mặc dù trời mưa nhưng có khá đông bà con nhân dân xã Mù Cang Chải đến tham gia chương trình. Ảnh: Hoàng Hữu.

Lễ hội cũng là cơ hội để Mù Cang Chải gắn kết nhân dân với du khách, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các xã trong khu vực và các địa phương trong tỉnh.