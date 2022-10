Kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân Hòa Bình

Chiều nay (11/10), Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội Nông dân huyện Lạc Thủy tổ chức khai trương cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn tại thôn Trâm, xã Hưng Thi.

Khai trương cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn tại thôn Trâm, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Ảnh: Đ.B.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp do hội viên nông dân Hòa Bình sản xuất

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ sở. Từ đó, giúp hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; hỗ trợ nông dân về vốn, giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn nông dân tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thành lập các Tổ hợp tác, HTX, chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm tập hợp, liên kết nông dân trong thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, với các sản phẩm hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, hữu cơ. Nhờ vậy, đã nhận được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng tham gia.

Các đại biểu cắt băng khai trương cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn tại thôn Trâm, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy. Ảnh: Đ.B.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp do hội viên nông dân sản xuất, được quản lý, như: Rau hữu cơ (Lương Sơn); măng tây (Kim Bôi); dưa lưới (Lạc Thủy); cam (Cao Phong, Lạc Thủy); gà (Lạc Sơn, Lạc Thủy); rau, su su, bưởi đỏ (Tân Lạc); nhãn (Kim Bôi); cá lồng (Đà Bắc, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình, các sản phẩm về cây dược liệu) và rất nhiều sản phẩm đặc trưng khác....

Những sản phẩm nông nghiệp do chính bàn tay của hội viên nông dân sản xuất đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp. Giúp nông dân vừa tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Việc khai trương cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm sạch, an toàn do nông dân sản xuất ra. Ảnh: Đ.B.

Quảng bá nông sản an toàn của hội viên nông dân Hòa Bình tới người tiêu dùng

Để tiếp tục bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm, ông Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm sinh học, các loại thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi trong danh mục được phép sử dụng.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình "Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng". Hỗ trợ hội viên, nông dân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế bao bì sản phẩm; giới thiệu, quảng bá nông sản an toàn tới người tiêu dùng. Giao Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn Tiến Thuỳ tới toàn thể hội viên nông dân và quý khách hàng. Giới thiệu cho cửa hàng những sản phẩm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn, chất lượng để phục vụ người tiêu dùng và kết nối giúp tiêu thụ những sản phẩm nông sản cho nông dân. Hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết mà chủ cửa hàng đã ký với tổ chức Hội.

Các đại biểu tham quan cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn mới khai trương. Ảnh: Đ.B.

"Đối với cửa hàng Nông sản, thực phẩm an toàn Tiến Thuỳ cần thực hiện nghiêm cam kết đã ký với tổ chức Hội; chỉ kinh doanh những mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm. Không kinh doanh nông sản, thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, hết hạn sử dụng. Chấp hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ và các cơ quan chức năng. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm, nông sản an toàn gắn với việc từng bước xây dựng thương hiệu, tạo uy tín của cửa hàng, cung cấp cho thị trường những nông sản tốt nhất, an toàn nhất". Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Biên nhấn mạnh.

Ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm nông sản giữa chủ cửa hàng với các HTX, đơn vị.

Cửa hàng nông sản, thực phẩm an toàn Tiến Thuỳ được khai trương lần này là cửa hàng nông sản an toàn thứ 6 trên địa bàn tỉnh do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo xây dựng. Nhằm giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, có tem truy suất thông tin, nguồn gốc của nông dân trong và ngoài tỉnh đến người tiêu dùng.