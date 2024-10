Huyện nông thôn mới đầu tiên ở Lào Cai - Dấu ấn 76 năm xây dựng và phát triển

Trải qua chặng đường 76 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, nâng tầm vị thế của một huyện miền núi. Tự hào, phấn khởi trước những thành tựu lớn lao, cán bộ, nhân dân Bảo Thắng đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần đưa huyện trở thành thị xã năm 2030.

Một góc huyện Bảo Thắng về đêm. Ảnh: Duy Chinh.

Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lào Cai

Tiếp nối dòng chảy của lịch sử, phát huy hào khí của huyện anh hùng, kể từ khi thành lập (15/10/1948) đến nay, các thế hệ cán bộ và nhân dân huyện Bảo Thắng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nêu cao ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt khó để đưa huyện nghèo bứt phá, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên ở vùng biên cương Lào Cai - danh hiệu mà đến nay vẫn chỉ thuộc về số rất ít các huyện của khu vực Tây Bắc.

Qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, từ 2 chi bộ đầu tiên với hơn 30 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Bảo Thắng có 32 tổ chức cơ sở Đảng với gần 5.828 đảng viên sinh hoạt tại 345 chi bộ. Trải qua 28 kỳ Đại hội, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện đều đề ra được những nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương.

Trong đó, ý chí "biến khó khăn thành cơ hội phát triển", quyết tâm sớm thoát khỏi tình trạng một huyện khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi đã được thể hiện mạnh mẽ trong những nhiệm kỳ gần đây. Góp phần mang lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, và xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân.

Nông dân huyện Bảo Thắng thu hái chè. Ảnh: Duy Chinh.

Dấu ấn tạo nên thành công của Đảng bộ và nhân dân huyện Bảo Thắng trong suốt chặng đường 76 năm qua đó chính là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự đột phá, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nên đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kết quả, qua 13 năm đã huy động được các nguồn lực đầu tư trên 9.407 tỷ đồng: gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên 1.406 tỷ đồng, chiếm 14,9%; nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước trên 8.001 tỷ đồng, chiếm 85,1% trong đó vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 1.489 tỷ đồng, chiếm15,8 %.

Nhân dân hiến gần 800.000m2 đất, và chặt cây cối, hoa màu, tài sản trên đất trị giá nhiều tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân còn tham gia ủng hộ (kể cả tiền và hiện vật) với tổng giá trị ủng hộ trên 32 tỷ đồng. Đã làm mới và mở rộng được trên 800 km đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác.

Đến nay toàn huyện có 87/188 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 11/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Sơn Hà, Sơn Hải, Xuân Quang). Huyện Bảo Thắng đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Kết quả này có được là nhờ có sự lãnh, chỉ đạo đạo đúng đắn, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội mà trong đó có vai trò quan trọng của những người làm công tác dân vận ở cơ sở, đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự thông suốt, đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Bảo Thắng kiểm tra đồ án đô thị Phố Lu, trung tâm kết nối trục động lực phía Nam của tỉnh. Ảnh: Duy Chinh.

Đặc biệt nhờ chủ trương sát đúng, hợp lòng dân, biết phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân nên những năm qua, phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đã huy động được sự tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Riêng từ năm 2022 đến nay toàn huyện đã mở rộng được gần gần 200 km đường giao thông nông thôn từ 4m lên 7m, làm cho bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc.

Diện mạo nông thôn ở tất cả các địa phương đã trở nên khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; Nhiều công trình lớn được đầu tư xây dựng mang chiến lược tầm vóc. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, kích thích sản xuất phát triển.

Có thể thấy, Bảo Thắng từ một địa phương nghèo nàn, lạc hậu, nhưng đến nay đã bứt phá đi lên trở thành huyện đứng đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai. Dấu ấn nổi bật nhất đó là trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, (nhiệm kỳ 2020-2025) dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh uỷ Lào Cai, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và nghị quyết chuyên đề, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương.

Nhờ xác định đúng tiềm năng, lợi thế để dồn sức thực hiện, nên huyện Bảo Thắng đã có sự đổi thay lớn. Nền kinh tế nông nghiệp có bước tăng trưởng toàn diện, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Từng bước phát triển, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa.

Khánh thành công trình nhà truyền thống huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: Duy Chinh.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ở Bảo Thắng đã có những cách làm sáng tạo, đi đầu, tạo đột phá từ nhận thức đến hành động cụ thể.

Nghị quyết về "tam nông" như luồng gió mới, khích lệ nông dân Bảo Thắng năng động, đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất, thể hiện rõ vai trò chủ thể trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Cũng từ đây, diện mạo nông thôn của Bảo Thắng ngày càng có nhiều đổi thay, khởi sắc, đời sống của nhân dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao. Huyện xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm của nông nghiệp huyện là: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp; Phát triển sản xuất, thâm canh các ngành hàng lợi thế của huyện; Xây dựng các sản phẩm OCOP.

Bảo Thắng phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

Đến nay, huyện đã phát triển 6 sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện gồm: Bưởi Múc, na Xuân Quang, quế, cá chép lai, gà vườn đồi, đào cảnh Xuân Quang. Thu hút, mời gọi các doanh nghiệp như: Công ty quế hồi Việt Nam, Hợp tác xã Tâm Hợi, Công ty An Bình... vào triển khai các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 39 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 100% sản phẩm đều được lên sàn thương mại điện tử.

Những ngày này, từ đô thị tới vùng nông thôn, đâu đâu cũng cảm nhận được sự phấn khởi bởi những thành tựu to lớn mà Bảo Thắng đã đạt được. Đến nay trong 24 chỉ tiêu mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khoá XXVIII đã có 11 mục tiêu hoàn thành đạt và vượt trên 100%, 11 mục tiêu đạt trên 90%, 1 mục tiêu đạt trên 70% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bảo Thắng ngày càng tạo sức lan toả. Ảnh: Mùa Xuân.

Đối với 2 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kì đó là xây dựng huyện NTM nâng cao đã đạt 7/9 tiêu chí, về xây dựng đô thị loại IV đối với thị trấn Phố Lu mở rộng đã được đoàn công tác của TW thẩm định cơ bản thống nhất cao và trình hội đồng thẩm định quốc gia công nhận trong tháng 10 năm nay.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt trên 14%. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 110 triệu đồng ; thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5 %; tỷ lệ hộ khá giàu đạt gần 50 %. Đó là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo, quyết tâm của Đảng bộ huyện và sự đồng lòng của người dân nơi đây.

Không chỉ thể hiện qua những con số, người dân đều cảm nhận rõ những thay đổi ở Bảo Thắng những năm qua. Trong đó, ấn tượng nhất là diện mạo giao thông nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh ngày càng khang trang, hiện đại.

Bên cạnh sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao và y tế cũng đạt được những kết quả đáng mừng, đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành tựu nổi bật nhất trong lĩnh vực văn hóa - xã hội phải kể đến công tác giáo dục và đào tạo đã giành được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Chất lượng giáo dục, đào tạo, luôn đứng tốp đầu các huyện, thị xã của tỉnh, đã có 60/71 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được thực hiện tốt.

Các trạm y tế xã, thị trấn được cải tạo, nâng cấp, việc đầu tư trang thiết bị và nhân lực cơ bản đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực được đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực. Thực hiện tốt việc ứng dụng kỹ thuật mới tiên tiến, hiện đại trong chuẩn đoán và điều trị.

Người dân huyện Bảo Thắng (Lào Cai) có thu nhập cao nhờ trồng quế. Ảnh: Mùa Xuân.

Duy trì bền vững 14/14 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính được đẩy mạnh; các mặt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tư pháp, đối ngoại được tăng cường. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dấu ấn 76 năm qua là động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vững tin bước vào chặng đường phát triển mới. Khó khăn, thách thức còn nhiều ở chặng đường phía trước, song với kinh nghiệm lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Bảo Thắng, cùng sự đoàn kết của chính quyền và nhân dân sẽ là sức mạnh tổng hợp để Bảo Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu xây dựng Bảo Thắng là đơn vị dẫn đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh, huyện NTM nâng cao đầu tiên vùng biên cương Lào Cai vào năm 2025 và trở thành thị xã Bảo Thắng trước năm 2030.