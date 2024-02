Sáng ngày 25/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn đưa hơn 1.800 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tuổi trẻ Hòa Bình náo nức lên đường nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tỉnh Hòa Bình được giao 1.863 chỉ tiêu. Trong đó, 1.600 công dân nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2023. Đối với công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an là 263, tăng 27 chỉ tiêu so với năm 2023.

Theo đánh giá, chất lượng tuyển quân năm 2024 của tỉnh Hòa Bình tiếp tục được đảm bảo, cao hơn so với năm 2023. 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ, không có xã trắng trong tuyển quân.

Năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 1.863 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoài Linh.



Về chất lượng chính trị của công dân có: 408 thanh niên là đối tượng Đảng, tăng 37 người so với năm 2023. Bên cạnh đó có 109 người là đảng viên tham gia nhập ngũ; 87 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Số thanh niên người dân tộc thiểu số nhập ngũ năm 2024 của tỉnh Hòa Bình chiếm trên 90%. Về chất lượng văn hóa có 27 công dân trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 1,6%. Công dân tốt nghiệp THPT chiếm 77,5%. Tuổi đời của công dân nhập ngũ năm 2024 bình quân là 19. Tuổi thấp nhất là 18 với 6 công dân. Theo báo cáo, trong thời gian chuẩn bị công tác giao nhận quân, các địa phương quản lý chặt chẽ công dân.

Trước những vinh dự và động viên, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hoài Linh.

Được biết, trong đợt giao quân năm nay, huyện Đà Bắc có 150 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 25 tân binh tham gia trong lực lượng Công an Nhân dân; 125 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự.

Huyện Yên Thuỷ có 141 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 118 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự; 23 tân binh tham gia trong lực lượng Công an Nhân dân.

Huyện Tân Lạc có 226 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 197 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự; 29 tân binh tham gia trong lực lượng Công an Nhân dân...