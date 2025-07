Hơn 17.600 thí sinh Tuyên Quang, Hà Giang hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Các thí sinh ở TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Tại Tuyên Quang: Sáng ngày 27/6, các thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của mình với 4 môn thi: Ngữ văn, Toán và 2 môn thi tự chọn. Công tác tổ chức thi tại tất cả các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đối với thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2006, sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào buổi sáng nay đã hoàn thành nốt môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều nay (27/6), với thời gian làm bài 60 phút.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 39 thí sinh tự do thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Tuyên Quang.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành môn thi Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Tân Trào, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh có trên 10.148 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 9.724 thí sinh là học sinh đang học lớp 12, có 424 thí sinh tự do, số thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng chiếm 95,86%, còn lại là chỉ thi tốt nghiệp và chỉ thi xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Toàn tỉnh có 30 điểm thi đặt tại trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Tuyên Quang và các trường THPT trên địa bàn tỉnh với 451 phòng thi chính thức; số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi trên 1.600 người.

Tại Hà Giang: Sáng 27/6, các thí sinh của tỉnh Hà Giang đã hoàn thành bài thi tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Một số nơi thời tiết có mưa nhỏ, mưa vừa nhưng các thí sinh đến các điểm thi đúng thời gian quy định, giữ vững tâm lý để làm bài thi tốt nhất.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang tham gia phân luồng giao thông đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Khánh Toàn.

Theo đó, thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 làm bài thi tự chọn gồm 2 môn nằm trong các môn học: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.

Thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Đây là điểm mới so với những năm trước, giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, mục tiêu kỳ thi đề ra.

Đối với thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 hoàn thành bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào buổi sáng, mỗi môn thi 50 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, số thí sinh dự thi ở môn tự chọn 1 là 7.110/7.148 thí sinh và số thí sinh dự thi ở môn tự chọn 2 là 7.096/7.134 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,4%.

Thí sinh thi các môn tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 đạt tỷ lệ từ 88,4% trở lên. Tất cả 34 điểm thi không có cán bộ coi thi, giám thị và thí sinh vi phạm.

Các thí sinh tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang kiểm tra lại các đáp án tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Quang Bình TV.

Chiều nay 27/6, các thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 đã hoàn thành thi môn Ngoại ngữ, với thời gian làm bài 60 phút để khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Hà Giang có 34 điểm thi với 346 phòng thi chính thức. Có 7.524 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 7.154 thí sinh đăng ký thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; 370 thí sinh đăng ký thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được công bố vào 8 giờ 00 phút ngày 16/7/2025. Ảnh: Khánh Toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại 2 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đều diễn ra nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế thi; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trong ngày thi đảm bảo.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi diễn ra trước 17 giờ ngày 13/7, thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 vào 8 giờ 00 phút ngày 16/7/2025.