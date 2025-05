Hơn 100 lao động được tuyển dụng trong Ngày hội việc làm ở Yên Bái

Trong ngày 18/5 đã có hơn 400 bộ hồ sơ của các ứng viên là lao động địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái nộp để xin ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp. Trong đợt này Hệ thống siêu thị GO! miền Bắc sẽ tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại GO! Yên Bái như: Thợ nghề bánh mỳ, nhân viên an ninh, nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng...

Ngày hội việc làm là cơ hội cho các lao động Yên Bái có việc làm ổn định tại môi trường chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Hữu.

Bạn Ngô Thanh Thảo trú ở thôn Ngòi Đong (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) háo hức chia sẻ: "Hôm nay em rất vui khi được đến với ngày hội việc làm này. Khi biết thông tin GO Yên Bải tuyển dụng em đã làm hồ sơ để đến dự tuyển. Mặc dù đã làm ở nhiều nơi khác, nhưng qua tìm hiểu em được biết khi làm việc ở GO là làm việc ở môi trường năng động, thoải mái và sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Nếu được nhận vào làm tại GO em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn nữa".

Bạn Ngô Thanh Thảo trú ở thôn Ngòi Đong (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) mong muốn sẽ trúng tuyển đợt này để có được công việc ổn định hơn ngay tại quê hương. Ảnh: Hoàng Hữu.

Dự án GO! Yên Bái được Central Retail Việt Nam khởi công xây dựng vào ngày 05/10/2024 (tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) trên khuôn viên gần 13.000m2, gồm 01 tầng thương mại, được xây dựng theo mô hình đa tiện ích bao gồm Mua Sắm – Ăn Uống – Học Tập – Vui Chơi – Phát Triển Bền Vững; đáp ứng mọi nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận với Đại siêu thị GO! và nhiều thương hiệu uy tín từ các ngành hàng F&B, thời trang, vui chơi giải trí,…

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc nhân sự vùng Miền Bắc, hệ thống siêu thị GO! cho biết: "Hôm nay chúng tôi cũng mong muốn sẽ tuyển dụng được khoảng 120 ứng viên để có thể đáp ứng được kỳ vọng công việc của siêu thị. Và chúng tôi cũng mong muốn 120 ứng viên này sẽ là bà con, người dân Yên Bái. Tất cả những người trúng tuyển sẽ có được thời gian đào tạo nghề siêu thị theo từng vị trí tại các siêu thị đang hoạt động của hệ thống".

Trong ngày 18/5 đã có hơn 400 ứng viên đến nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại GO! Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo kế hoạch, GO! Yên Bái sẽ hoàn thành và đi vào vận hành trong Quý 3 năm 2025, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho tất cả các gia đình, và cho cộng đồng địa phương với các dịch vụ và tiện ích đến từ các thương hiệu trong và ngoài nước, bao gồm: Đại siêu thị GO! chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm với diện tích hơn 4.600 m2, kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa với tiêu chí giá luôn rẻ phù hợp cho mọi nhà; Khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống đa dạng; Khu vui chơi giải trí; các nhãn hiệu thời trang…





Các ứng viên được tư vấn trước khi vào phỏng vấn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi Ngày hội tuyển dụng hôm nay tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả khá ấn tượng khi chúng tôi đã tuyển dụng được hơn 100 lao động, trong đó phần lớn là người dân đia phương; điều này giúp chúng tôi có thể chủ động chuẩn bị cho công tác khai trương, đưa vào vận hành GO! Yên Bái trong Quý 3 năm nay”.

GO! Yên Bái khi đi vào khai thác sẽ góp phần tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp; đồng thời giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh. Theo đó, hàng hóa của bà con nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái sẽ không chỉ có cơ hội được phân phối ở đại siêu thị GO! Yên Bái, mà còn có thể phát triển ra toàn quốc thông qua chuỗi siêu thị GO!, Big C, Tops Market, go!... của tập đoàn Central Retail Việt Nam.