Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Ngay 12/9, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức phát động tới toàn thể Cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Hội Nông dân tỉnh ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi).

Bão Yagi gây thiệt hại hết sức nặng nề, hoàn lưu của bão gây mưa lớn, ảnh hưởng tới 26 tỉnh, thành. Đây là cơn bão lớn nhất trong lịch sử, gây thiệt hại nặng nề, nhất là với nông dân. Nhiều địa phương chưa có điện, hệ thống thông tin liên lạc chưa thông suốt, đặc biệt ở Quảng Ninh, Hải Phòng là những tỉnh có cơ sở hạ tầng tốt nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng và chưa thể khôi phục được sau bão.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức phát động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi). Ảnh: Đỗ Thanh Huy

Hoàn lưu của bão số 3 cũng gây mưa rất to ở các tỉnh phía Bắc, kéo theo lũ quét, ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành phố. Nghiêm trọng nhất là vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) khiến ít nhất 8 người chết và mất tích, vụ lũ quét ở Lào Cai khiến hơn 100 người gặp nạn, toàn bộ hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp... chưa kể những thiệt hại to lớn về tài sản, hoa màu, cây cối, vật nuôi. Do đó, ngay lúc này người dân vùng bị thiệt hại sau bão, mưa lũ cần hơn bao giờ hết sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng.

Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Hội Nông dân tỉnh Sơn La ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi). Ảnh: Ảnh: Đỗ Thanh Huy

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức phát động tới toàn thể Cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Hội Nông dân tỉnh ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi), với số tiền 12.465.000 đồng.