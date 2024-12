Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, tại hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, khóa XIV, vừa mới diễn ra.

Lai Châu thực hiện đạt và vượt kế hoạch 46/50 chỉ tiêu

Tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo công khai đúng quy định.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo của Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm vụ năm 2025; đề án kết thúc hoạt động các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, HĐND, tư pháp cấp tỉnh; Đảng bộ chính quyền tỉnh; phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện; cho ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2024, tỉnh Lai Châu thực hiện đạt và vượt kế hoạch 46/50 chỉ tiêu thành phần. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, ước đạt 10,5%. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, du lịch, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách trên địa bàn đều vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Ánh Hồng)

Năm 2025, Đảng bộ tỉnh Lai Châu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Quyết liệt, khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả"; chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh khẩn trương cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2025 của Tỉnh ủy. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, hành động quyết liệt, hiệu quả, tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh năm 2025; quyết tâm thực hiện cao nhất mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ánh Hồng)

Chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đón tết; chăm lo công tác đảm bảo an sinh xã hội; thăm hỏi, động viên các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực tết; bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết để mọi người, mọi nhà được đón tết vui tươi, lành mạnh…