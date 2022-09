Học sinh huyện biên giới Sìn Hồ tưng bừng vào khai giảng

Hòa chung với cả nước, sáng nay hơn 25 nghìn học sinh các cấp của huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) tưng bừng dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Clip: Lễ khai giảng của thầy và trò trường Tiểu học Tả Phìn, huyện Sìn Hồ (Lai Châu).

Tại điểm Trường Tiểu học xã vùng cao Tả Phìn, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) có rất nhiều phụ huynh, Anh Vàng A Xà, bản Suối Sù Tổng cho biết do nhà cách trường hơn 70km nên từ 3 giờ sáng bố con anh đã phải dậy để chuẩn bị cơm nắm ăn dọc đường khi chở nhau lên trường.

Vì buổi khai giảng cũng là buổi đầu bước vào năm học nên anh Xà cố gắng thu xếp công việc thường ngày để đưa con đi. Con anh Xà năm nay học lớp 4, ở bán trú nên ngoài việc chở con đi khai giảng anh còn phải chở theo lỉnh kỉnh các loại đồ dùng vật dụng cá nhân chuẩn bị cho cháu trong cả năm học.

Ngay từ sáng sớm tại các trường của huyện các bậc phụ huỳnh đưa con đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh Bảo Anh

Nhà có 5 con nhưng do xa trường nên hai con đầu của anh chỉ học ở điểm bản đến hết tiểu học thì phải ở nhà. Nay còn 3 cháu đang học tiểu học thì có hai cháu học tại điểm bản, một cháu đi học bán trú tại trường. Dù xa sôi, xong do anh chị của các cháu đã phải bỏ học nên anh cố gắng để ba cháu còn lại được đến trường.



Cũng như anh Xà, Trường tiểu học Tả Phìn có 3 điểm trường có khoảng cách từ nhà đến trường trên 50km. Những năm trước do không có đường đi lại nên để đưa con đến trường, các bậc phụ huynh thường phải đi bộ đường rừng cả nửa ngày đường, do đó nhiều cháu chỉ học hết ở bản rồi bỏ học ở nhà. Hiện do các cháu được ở bán trú và đường xá đi lại thuận lợi hơn nên học sinh ở 3 điểm trường này đã ra lớp đều, tỷ lệ học sinh sau lớp 1, 2 ở điểm bản đều đạt tỷ lệ 100%.

Thời tiết trên địa bàn trong buối sáng nay rất thuận lợi khi không có mưa và nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trên tiến hành buổi lễ khai giảng năm học mới. Ảnh Bảo Anh

Năm học này trường tiều học Tả Phìn có 15 lớp với 365 học sinh. Bước vào năm học mới thầy và trò nhà trường cũng còn gặp một số khó khăn vế giáo viên và cơ sở vật chất.

Thầy giáo Trần Đức Hoàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tả Phìn cho biết: Do đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng mới nên kỳ học này, nhà trường phải mượn nhà văn hóa của xã để bố chí hai lớp học tạm cho các cháu.

Ngoài ra nhà trường cũng phải bố trí bớt một phòng ăn của các cháu để xắp xếp thêm một phòng học đảm bảo đủ phòng lớp học, đảm bảo cho công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường.

Năm nay là năm đầu học sinh lớp 3 của nhà trường được học môn tin học, tiếng anh bắt buộc theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặc dù không có giáo viên, xong phía Phòng Giáo dục huyện Sìn Hồ đã bố trí cho giáo viên từ cấp 2 tăng cường giảng dạy giúp nhà trường.

Hiện tại về phía nhà trường khó khăn nhất là quãng đường di chuyển của một số điểm bản có khoảng cách trên 50 km, việc này khiến việc duy trì việc dạy và học của thầy cố gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên nhà trường cũng đã tính toán bố trí các thầy cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm bám trường, bám lớp. Mục tiêu của nhà trường là khắc phục mọi điều kiện hoàn cảnh, trong khả năng có thể sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được ra lớp và ra lớp đều.

Ngành giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ sẵn sàng vào năm học mới

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt điện tử, ông Phạm Văn Phôi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết: Năm học này, huyện có trên 1.000 lớp học với trên 25 nghìn học sinh ở 3 cấp học.

So với năm học trước, số lượng học sinh trên địa bàn huyện năm học này tăng ở nhóm mầm non và tiểu học. Để đảm bảo cơ sở vật chất trường, lớp cho năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục huyện đã bắt tay vào việc chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa, xây mới hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí tưng bừng với sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh. Ảnh Bảo Anh

Đến nay tỷ lệ phòng học của huyện đã đạt 81% kiên cố hóa. Đồng thời huyện cũng đã tuyển dụng thêm giáo viên còn khuyết thiếu ở một số bộ môn như tiếng anh, âm nhạc, mỹ thuật, tin học phục vụ công tác giảng dạy…

Cùng với tăng cường chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng giáo dục và đào tạo huyện cũng sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đảm bảo bố trí nhân lực hợp lý; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên đáp ứng việc đổi mới chương trình đối với lớp 3, lớp 7.

Với tâm thế chủ động, sẵn sàng, đến thời điểm này, cán bộ, giáo viên và toàn thể các em học sinh đã sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Ảnh Bảo Anh

"Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, bổ sung trang thiết bị giáo dục đặc biệt ở cấp mầm non, phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn hỗ trợ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo…", ông Phạm Văn Phôi chia sẻ thêm.