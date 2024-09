Hòa Bình phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động trực tuyến toàn tỉnh ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã có gió to và những trận mưa lớn, kéo dài, làm gãy đổ, sạt lở, lũ lụt ở nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản của Nhân dân. Đã có một số người tử vong, bị thương; hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét do tài sản, nhà ở bị sụp đổ, cuốn trôi và ngập trong nước.

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia với tinh thần "nhường cơm, sẻ áo” từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình; ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: Đinh Hòa.

Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức hội, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất sẽ làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của Nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10/9/2024 đến ngày 10/10/2024. Mọi sự ủng hộ, đóng góp gửi về Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tỉnh theo số tài khoản: 4559666699 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Hòa Bình.

Hoặc ủng hộ tiền mặt và các ủng hộ khác tại Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình (số 2, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Tại lễ phát động, cán bộ, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ số tiền trên 567 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.