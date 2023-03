Hòa Bình: Nghiêm cấm cán bộ công an can thiệp xử lý vi phạm giao thông

Giám đốc Công An tỉnh Hòa Bình nghiêm cấm tuyệt đối lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ... trong toàn lực lượng công an can thiệp vào việc xử lý các vi phạm giao thông.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe năm 2023. Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe năm 2023. Ảnh: CTV. Dịp ra quân lần này, công an các huyện, thành phố; các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện; thực hiện quyết liệt việc phát hiện, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, các chất ma túy. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lương Sơn dừng kiểm tra 1 xe ben chở đất có dấu hiệu quá tải. Ảnh: Tuệ Linh. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có tác dụng răn đe, chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người điều khiển và chủ phương tiện. Đợt cao điểm thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, quyết liệt từ nay đến hết năm 2023. Tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhất là tại huyện Lương Sơn đang có dấu hiệu tái diễn trở lại. Ảnh: Phạm Hoài. Tại Lễ ra quân, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện đợt cao điểm, nghiêm cấm tuyệt đối lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh can thiệp vào việc xử lý các vi phạm. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong ngày 9/3, tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhất là tại huyện Lương Sơn đang có dấu hiệu tái diễn trở lại; Bởi, Lương Sơn là địa phương có nhiều mỏ khoáng sản đang hoạt động. Hòa Bình: Tước giấy phép lái xe say rượu, chống đối khiến CSGT nhập viện 13/02/2023 20:15

Tuệ Linh - Phạm Hoài