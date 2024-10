Hòa Bình: Dừng tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi để tập trung kinh phí khắc phục hậu quả bão số 3

Để huy động tối đa thời gian, nhân lực, vật lực và kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2024.

Trước đó, UBND huyện Lạc Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, huyện Lạc Sơn năm 2024 (dự kiến thời gian tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2024 với các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa và giới thiệu cảnh quan, vẻ đẹp ruộng bậc thang của xã Miền Đồi; giới thiệu sản vật địa phương gắn với ẩm thực của đồng bào dân tộc Mường; các hoạt động khám phá như: trải nghiệm bay dù lượn, tổ chức giải chạy bán marathon Miền Đồi)...

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi huyện Lạc Sơn năm 2024 dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Lạc Sơn, với quy mô cấp huyện; diễn ra trong 2 ngày, dự kiến từ ngày 2-3/11/2024.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi dự kiến diễn ra với các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa và giới thiệu cảnh quan, vẻ đẹp ruộng bậc thang của xã Miền Đồi, giới thiệu sản vật địa phương gắn với ẩm thực của đồng bào dân tộc Mường... Ảnh: Huy Tiến.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), tại huyện Lạc Sơn, với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trên địa bàn các xã Tuân Đạo, Miền Đồi, Quý Hòa, Văn Nghĩa, Thượng Cốc, Bình Hẻm… nhiều vị trí đồi núi xuất hiện các vết nứt sâu, sụt lún, nước chảy làm xói mòn móng nhà dân; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Đặc biệt tại xóm Rài, xã Tuân Đạo đã xuất hiện nhiều vết nứt rộng hàng mét, sâu từ 2m - 3m, dài trên 800m, ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 07ha; các vết nứt, cung trượt ngày càng mở rộng, kéo dài thêm, có nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào, đe doạ đến tính mạng và tài sản của 111 hộ dân…

Hậu quả do cơn bão số 3 để lại trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã làm cho 354 hộ dân (1.563 nhân khẩu) phải di dời đến nơi ở an toàn như trường học, nhà người thân, nhà văn hóa xóm,... Đến thời điểm hiện nay, 187 hộ đã quay về nơi ở cũ; còn 167 hộ (755 nhân khẩu) không thể tiếp tục quay lại nơi ở cũ do không đảm bảo an toàn...

Trước tình hình khó khăn trên, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi quyết định dừng tổ chức Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2024 để huy động tối đa thời gian, nhân lực, vật lực và kinh phí sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.