Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) đã tổ chức Hội thảo 'Đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại Trung Quốc'.

Lô sầu riêng đầu tiên của TP Cần Thơ được xuất khẩu sang Trung Quốc ngày 17/3/2023. Ảnh tư liệu, minh họa: Thanh Liêm/TTXVN

Tại Hội thảo, Tiến sỹ Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, tiềm năng to lớn của hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc làm gia tăng đáng kể nhu cầu của doanh nghiệp về xác lập, khai thác, thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh, thương mại tại Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung và đăng ký nhãn hiệu nói riêng của người nộp đơn Việt Nam tại Trung Quốc hiện khá khiêm tốn. Tỷ lệ văn bằng bảo hộ được cấp chưa cao. Nguyên nhân của thực trạng này là việc doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu biết về việc bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Trung Quốc và càng thiếu kinh nghiệm xác lập quyền đối với các đối tượng này tại Trung Quốc.



Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có thể thành công trong đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại các thị trường xuất khẩu, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: đàm phán, gia nhập các hiệp định thương mại tự do tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp ở nước ngoài; xây dựng các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ; thiết lập các kênh tư vấn trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống của thành phố được đẩy mạnh, rộng khắp các địa phương của Thủ đô. Đến nay, thành phố có gần 100 sản phẩm nông nghiệp, làng nghề đã được bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và hai sản phẩm đang được thẩm định bảo hộ chỉ dẫn địa lý (Gà mía Sơn Tây, Bưởi đường La Tinh - Hoài Đức). Dự kiến kế hoạch năm 2024, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn chín muộn Đại Thành - Quốc Oai. Nhiều sản phẩm sau khi được bảo hộ đã nhận được sự quan tâm của các đối tác nước ngoài nhờ có dấu hiệu nhận diện đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng: Mây tre đan Phú Nghĩa; sản phẩm sơn mài Hạ Thái - Duyên Thái; tranh thêu tay Thường Tín; giày da Phú Yên - Phú Xuyên; nhãn chín muộn Quốc Oai; chuối Vân Nam…

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, Hội thảo này là cơ hội để Hà Nội tìm hiểu, học hỏi, nắm bắt thêm về hoạt động sở hữu trí tuệ, kinh nghiệm của Trung Quốc. Đồng thời, đây còn là tiền đề để các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã, Hội làng nghề của Hà Nội, doanh nghiệp, Hợp tác xã tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ sản phẩm ưu việt, tiềm năng tại Trung Quốc.

Ông Zhang Cheng (Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc - CNIPA) cho rằng, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc được chia thành: Thẩm định hình thức và thẩm định nội dung. Thẩm định hình thức bao gồm xem xét các thủ tục đã hoàn tất chưa, các điều khoản có được chuẩn hóa hay không và liệu các khoản phí được nộp đầy đủ hay chưa. Thẩm định nội dung bao gồm thẩm định lý do tuyệt đối và thẩm định lý do tương đối. Theo đó, lý do tuyệt đối chủ yếu đề cập đến việc điều khoản bị cấm có bị vi phạm hay không và điều đó có đáng kể hay không. Lý do tương đối đề cập đến việc liệu có xung đột với các quyền trước đó hay không.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: Thực tiễn thẩm định, những khó khăn, vướng mắc thường gặp; những lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ; kinh nghiệm một số mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý hiệu quả của Trung Quốc; thực trạng, những vướng mắc của doanh nghiệp khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc.