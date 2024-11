Hậu bão số 3: Lào Cai lên phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để khôi phục sản xuất

UBND tỉnh Lào Cai vừa họp bàn phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để khắc phục, khôi phục sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng bão số 3.

Ngày 25/11, ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện hỗ trợ và đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để khắc phục, khôi phục sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng của bão số 3. Nguồn vốn này do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai quản lý.

UBND tỉnh Lào Cai họp bàn phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để khắc phục, khôi phục sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: Thanh Huyền.

Thông tin tại cuộc họp, ông Lý Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, đến ngày 25/11/2024, Ban Vận động cứu trợ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của trên 7.300 tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp với tổng số tiền 653.982,5 triệu đồng; trong đó: Quỹ cứu trợ Trung ương 423.130,5 triệu đồng; các tỉnh, thành phố khác chuyển về 143.902 triệu đồng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm 86.950 triệu đồng).

Tổng kinh phí đã phân bổ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương 301.304,5 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ Hội chữ thập đỏ tỉnh 826 triệu đồng mua nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ Nhân dân; Thường trực Ban Vận động cứu trợ tỉnh thăm hỏi trực tiếp gia đình có nạn nhân bị thương, bị chết 590,4 triệu đồng; chuyển đến các địa phương thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Vận động cứu trợ tỉnh 171,6 triệu đồng; chuyển kinh phí theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 13.250,572 triệu đồng; chuyển kinh phí hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai (3 đợt) 286,466 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ còn trong các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ tỉnh 352.678 triệu đồng.

Ông Lý Văn Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin về kết quả vận động, tiếp nhận tiền và hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Huyền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận tiền mặt và thông qua tài khoản cấp huyện 44 tỷ đồng; cấp xã tiếp nhận 15,9 tỷ đồng. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp tiếp nhận khoảng 3.000 đoàn ủng hộ. Các mặt hàng do Ban Vận động cứu trợ các cấp tiếp nhận phần lớn đã hỗ trợ đến người dân, các trường học và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay cơ bản không còn các đoàn thiện nguyện ủng hộ hàng hóa đến địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao đổi, thông tin về đối tượng hỗ trợ từ nguồn Quỹ Cứu trợ Trung ương, Quỹ Cứu trợ tỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh; hỗ trợ các sửa chữa nhỏ cho người dân; hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp, nhà ở… để tiếp tục triển khai thực hiện phân bổ kinh phí.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường yêu cầu việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đến các địa phương phải đảm bảo công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát... Ảnh: Thanh Huyền.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ và đề xuất nội dung, phương án khắc phục hậu quả, thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp; việc di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở; cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh… Đồng thời đề xuất tăng định mức hỗ trợ diện tích lúa bị thiệt hại do kinh phí hỗ trợ hiện nay còn thấp; đề nghị hỗ trợ máy lọc nước cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; sử dụng nguồn kinh phí để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, trường học…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Trịnh Xuân Trường yêu cầu việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đến các địa phương phải đảm bảo công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát; công khai số liệu hỗ trợ từ cấp tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã, từ xã đến đối tượng thụ hưởng. Ban Vận động cứu trợ từng cấp chịu trách nhiệm cho việc tiếp nhận, quản lý, phân phối các nguồn hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có hướng dẫn để triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đáp ứng nhu cầu thực tế. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng thể gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ khắc phục, khôi phục sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng của bão số 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai nghiên cứu, tham mưu đề xuất định mức hỗ trợ diện tích lúa bị thiệt hại phù hợp. Giao Sở Tài chính và Sở NNPTNT phối hợp, tham mưu nội dung hỗ trợ khắc phục thiệt hại các công trình thuỷ lợi. Về hỗ trợ nước sạch cần nghiên cứu kỹ cơ chế thực hiện để tham mưu hỗ trợ phù hợp với thực tế và quy định liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành tỉnh liên quan nghiên cứu phương án hỗ trợ cho vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Việc thực hiện khắc phục bão lũ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, ưu tiên số 1 là giáo dục và y tế, tiếp theo là hạ tầng giao thông, hạ tầng điện… Các cấp, các ngành cần đẩy nhanh triển khai thực hiện việc khắc phục, khôi phục sản xuất và kinh doanh do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định.