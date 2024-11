Bộ trưởng Lương Tam Quang dự ngày hội Đại đoàn kết ở Lào Cai

Sáng 10/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự, chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Cùng dự ngày hội còn có Cục trưởng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại biểu của Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc ở địa phương.

Các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga.

Tại ngày hội, đại diện Ban Công tác mặt trận thôn Bản Phiệt đã ôn lại lịch sử truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Thôn Bản Phiệt có 262 hộ, 880 khẩu, với 12 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga.

Tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; trọng tâm tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng và phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng và hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa.

Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, kinh doanh, dịch vụ hàng hoá và trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu như hộ gia đình các ông: Phan Văn Hồ, Đỗ Văn Phương, Đỗ Văn Long, Lại A Vảng, Trịnh Văn Thạ, Dì A Thàng, Tô Văn Hùng; mô hình sản suất kinh doanh, dịch vụ như hộ gia đình ông Đặng Quang Trung, Phạn Văn Tuyển, Nghiêm Văn Bàn và các hộ tiêu biểu khác, có mức thu nhập bình quân hàng năm đạt từ 68 triệu đến 80 triệu đồng/năm.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga.

Đến nay, toàn thôn có 80 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong năm 2024. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 69 triệu đồng/người/năm. Hiện, toàn thôn chỉ còn 01 hộ nghèo; 3 hộ cận nghèo; số hộ khá, giàu chiếm trên 88%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai mạnh mẽ và có sức lan toả trong cộng đồng dân cư. Nhân dân đã hiến 126m2 đất; ủng hộ 21 triệu đồng tiền mặt; 2.500 viên gạch và hỗ trợ gần 100 ngày công cho xây dựng nông thôn mới/đô thị văn minh và mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong năm đã trồng mới được 0,5km đường hoa (lũy kế 2,3km,) đường điện thắp sáng 4,5km, đường cờ 1km với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho 20 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Ban Công tác mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện. Nhân dân trên địa bàn đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy”; “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”; thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ tự quản đường biên mốc giới”, góp phần bảo đảm biên giới bình yên hữu nghị.

Năm 2024, trên địa bàn không có phạm pháp hình sự, không tệ nạn xã hội, không xảy ra tai nạn giao thông, không xảy ra cháy, nổ... Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thôn có 94,4% tổng số hộ đạt Gia đình văn hóa, thôn đạt "Khu dân cư văn hóa".

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đại diện cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng Nhân dân thôn Bản Phiệt. Ảnh: Thanh Nga.

Năm 2025, Nhân dân thôn Bản Phiệt sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu có 98% hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa, duy trì thôn đạt khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật của Nhân dân các dân tộc thôn Bản Phiệt nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bộ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và Công an xã Bản Phiệt. Ảnh: Thanh Nga.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Lào Cai nói chung, Bản Phiệt nói riêng là địa phương biên giới của Tổ quốc, có nhiều tiềm năng, điều kiện phát triển. Các cấp lãnh đạo Lào Cai, huyện Bảo Thắng và xã Bản Phiệt cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Chuẩn bị tốt nhất các công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng củng cố, phát huy, quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; chủ động tích cực, có các giải pháp chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng biên giới; hỗ trợ những người yếu thế, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không để ai bị bỏ lại phía sau; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở; tiếp tục củng cố, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tăng cường đối ngoại Nhân dân.

Nhân dân Bản Phiệt chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga.

Bộ trưởng Bộ Công an đề đề nghị lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng các khu dân cư, thôn, xóm không có tội phạm, không có tệ nạn, mỗi người dân được hưởng niềm vui, an toàn, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng quà cho 6 tập thể, 20 hộ gia đình có thành tích xuất sắc; tặng 50 triệu đồng cho quỹ Khuyến học xã Bản Phiệt; thăm hỏi, tặng quà lực lượng Bộ đội Biên phòng tại địa phương, Công an xã Bản Phiệt.

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân các dân tộc thôn Bản Phiệt hòa chung không khí vui tươi với các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.