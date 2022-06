Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân trong lũ ở Sơn La

Mưa lớn kéo dài từ ngày 6/6, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra lũ và ngập úng tại nhiều địa điểm, gây sạt lở đường, ảnh hưởng nhiều hộ dân...

Mưa lớn gây ngập khiến nhiều xe ô tô chết máy ngay giữa đường quốc lộ 6. Ảnh: Mùa Xuân.

Trước tình hình trên, tỉnh Sơn La đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia hỗ trợ và giúp người dân di dời ra khỏi khu vực bị lũ và ngập nước.

Như đã thông tin trước đó, từ chiều tối ngày 6/6 đến sáng ngày 7/6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La, đã gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn các xã tại các huyện, thành phố.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng CSGT thành phố Sơn La đã tới nơi bị ngập để phân luồng giao thông. Ảnh: Mùa Xuân.

Tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính hơn 20 ha diện tích trồng lúa, rau, hoa và một số nhà cửa ở các bản. Trong đó, có 13 hộ dân khu vực bản Phiêng Ngùa nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La, Thành phố và chính quyền cơ sở đã huy động phương tiện cùng với cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ có mặt kịp thời hỗ trợ di dời các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản nhân dân.

Người già và trẻ em khu vực lũ nguy hiểm của xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La đã được di dời an toàn. Ảnh.PV.

Tại huyện Thuận Châu, mưa to kéo dài đã làm đất và lũ quét khiến một số diện tích lúa, ngô, sắn tại xã Co Mạ bị ngập sâu trong nước, mưa lớn cũng làm sạt lở đất vào nhà, làm cho nhà cửa 6 hộ dân xã Co Tòng bị đổ, ngập úng…

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận Châu đang khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục, có phương án di dời các hộ nếu có nguy cơ.

Lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh giúp người dân khu vực lũ di chuyển tài sản. Ảnh. PV.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, thông tin: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, tỉnh Sơn La đã kịp thời có phương án chỉ đạo các huyện, thành phố chuẩn bị các phương án ứng phó. Từ 4 giờ sáng ngày 7/6, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố huy động lực lượng hỗ trợ giúp người dân và các phương tiện bị ngập nước.

Lực lượng Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh Sơn La tham gia di dời 13 hộ dân bản Phiêng Ngùa ra khỏi vùng lũ. Ảnh: PV.

Trong đó, tại thành phố Sơn La đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ người dân di dời người, tài sản an toàn khỏi vùng lũ và tham gia cứu hộ các phương tiện bị ngập nước.

Tỉnh Sơn La kịp thời chỉ đạo điều tiết xả tràn hồ bản Mòng, xã Chiềng Cọ ra suối Nậm La, hạ đập thoát nước Cầu Trắng khu vực thành phố Sơn La và khơi thông các cống, rãnh để thoát nước ngập úng trong đô thị.

Các lực lượng tham gia điều tiết giao thông tại điểm ngập nước khu vực phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an tham gia điều tiết giao thông tại các ngã ba, ngã tư, cứu hộ các phương tiện bị ngập nước và di chuyển các hộ dân khu vực bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, thành phố ra khỏi khu vực nguy hiểm; giúp doanh nghiệp đang thi công tại công trường xây dựng kè suối Nậm La di chuyển an toàn người và phương tiện, máy móc ra khỏi khu vực lũ…

Chiều nay (7/6), tỉnh Sơn La sẽ thành lập các đoàn trực tiếp xuống chỉ đạo các xã bị thiệt hại tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ"; huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra và thống kê những hộ dân bị ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống để có biện pháp hỗ trợ.

Mưa to kéo dài gây sạt lở đường, ách tắc giao thông quốc lộ 6 đoạn đèo Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Sơn La cũng đã chỉ đạo các huyện, thành phố đôn đốc người dân tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa to, gió lốc, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở, cây trồng, vật nuôi trong mùa mưa lũ.

Tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo nhà trường đặt cơm và lo chỗ nghỉ trưa cho các thí sinh tại các khu ký túc xá để buổi chiều tiếp tục tham gia kỳ thi, hạn chế việc di chuyển của các thí sinh trong thời tiết xấu.

Các lực lượng hỗ trợ người dân vượt qua điểm ngập úng tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 7/6, tỉnh Sơn La đã kịp thời huy động các lực lượng xử lý xong các điểm ngập úng, gây ách tắc giao thông trước đó và di chuyển an toàn người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm tại khu vực thành phố Sơn La.