Lễ hội Then Kin Pang với màn gội đầu của các cô gái Thái được tổ chức thường niên vào dịp đầu năm tại huyện Phong Thổ, Lai Châu, với ý nghĩa cúng Then để chúc phúc và cầu may. Ảnh: CTV