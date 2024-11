Hà Lan tiêu thụ cá tra Việt Nam nhiều nhất trong khối EU

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, nửa đầu tháng 10/2024, XK cá tra sang EU đạt 7 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK sang thị trường này tính đến ngày 15/10/2024 đạt hơn 134 triệu USD, giảm nhẹ 0,01% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, giá trị XK cá tra phile đông lạnh sang EU đạt hơn 120 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2023, và chiếm 94% tỷ trọng; XK sản phẩm sản phẩm cá khô và đông lạnh khác (bong bóng, cắt khúc, nguyên con,...) sang EU đạt hơn 5 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái; XK các sản phẩm cá tra GTGT đạt 2,6 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang EU trong 9 tháng đầu năm nay tiếp tục dao động ở mức dưới 3 USD/kg và tăng trưởng âm ở tất cả các tháng so với cùng kỳ năm 2023. Giá trung bình XK trong tháng 9/2024 sang EU giảm 13% so với tháng 9/2023 xuống còn 2,3 USD/kg. Tháng 5/2024 vẫn là tháng ghi nhận mức giá cao nhất với 2,55 USD/kg, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối lượng XK cá tra trong 3 quý đầu năm nay đang có xu hướng giảm dần. Tháng 2/2024 là tháng khối lượng XK cá tra sang thị trường này đạt thấp nhất, với chỉ hơn 3 nghìn tấn, giảm 34% so với tháng 2/2023. Kể từ tháng 3 năm nay, khối lượng cá tra XK sang EU giảm dần qua các tháng. Tháng 9/2024, XK cá tra sang EU chỉ đạt gần 6 nghìn tấn, mặc dù vẫn tăng 3%.

Hà Lan tiếp tục là quốc gia NK nhiều nhất cá tra trong khối EU. Tháng 8/2024 ghi nhận là tháng XK cá tra sang thị trường này đạt cao nhất trong QIII/2024, với hơn 4,4 triệu USD, tăng 27%. QIII/2024, XK cá tra sang Hà Lan đạt gần 13 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 9/2024, XK cá tra sang quốc gia có mật độ dân số cao nhất ở châu Âu này đạt 36 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Lan là quốc gia phù hợp nhất trên thế giới cho các tín đồ của lối sống ăn kiêng lành mạnh. Quốc gia này đứng đầu trên toàn thế giới, vượt qua cả Pháp lẫn Thụy Sĩ, về sản xuất các loại thực phẩm đa dạng, dồi dào, tràn đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe với một mức giá phải chăng nhất trong 125 quốc gia. Người tiêu dùng tại Hà Lan luôn ý thức về sức khỏe và quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh và họ lựa chọn cá tra Việt Nam là một trong những thực phẩm trên bàn ăn hàng ngày. Là 1 trong những nhà NK nhiều nhất cá tra Việt Nam, đồng thời liên tục đứng đầu trong khối EU về tiêu thụ sản phẩm này là minh chứng rõ ràng nhất về chất lượng cá tra Việt đối với khẩu vị, dinh dưỡng của con người.

Ngoài Hà Lan, XK cá tra Việt Nam sang một số thị trường trong khối EU trong 9 tháng đầu năm nay ghi nhận tăng trưởng dương bao gồm: Lithuania tăng 232%, Ireland tăng 227%, Italy tăng 163%, Ba Lan tăng 138%, Tây Ban Nha tăng 133%, Slovenia và Bỉ tăng 123%, Hungary tăng 116%,.... Bên cạnh đó, một số quốc gia giảm NK cá tra Việt Nam bao gồm Phần Lan giảm 89%, Latvia giảm 66%, Slovakia giảm 39%, Đan Mạch giảm 28%,...

XK cá tra sang EU vẫn chưa đồng đều qua các tháng, tăng giảm thất thường. Tuy nhiên, càng về cuối năm các đơn hàng XK sang thị trường này sẽ tăng dần do nhu cầu tích trữ hàng hóa phục vụ cho dịp lễ hội cuối năm. DN cần tranh thủ thời điểm này, gia tăng hàng hóa, tích cực và chủ động quảng bá để tăng XK sang các thị trường trong khối EU.