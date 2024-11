Đây mới là thị trường ổn định, chi hàng chục triệu USD mua cá tra Việt về ăn

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, nửa đầu tháng 10/2024, XK cá tra sang Canada đạt hơn 1 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK cá tra sang thị trường này tính đến ngày 15/10/2024 đạt 32 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá trị XK cá tra sang Canada trong cả 3 quý đầu năm nay cho thấy sự phục hồi và kết quả khá tích cực khi liên tục tăng trưởng dương. Tháng 3/2024 ghi nhận là tháng đạt kim ngạch XK cao nhất, với hơn 4 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sau khi liên tục tăng trưởng trong các tháng trước đó, tháng 4 và tháng 8/2024, Canada bất giờ giảm NK cá tra từ Việt Nam, giá trị lần lượt đạt 3 triệu USD, giảm 21% và 3,3 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, các tháng ngay sau đó, thị trường này đã tăng trưởng dương.

Canada chủ yếu NK các sản phẩm phile cá tra đông lạnh từ Việt Nam. XK sản phẩm này sang Canada trong Qúy III/2024 đạt 9 triệu USD, giảm 6% so với Qúy III/2023. Chín tháng đầu năm nay, Việt Nam XK hơn 26 triệu USD cá tra phile đông lạnh sang Canada, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sự tăng trưởng XK trong quý đầu năm nay, chiếm 86% tỷ trọng trong tổng XK cá tra sang thị trường này.

Bên cạnh đó, XK các sản phẩm cá khô và đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, đông lạnh,...) cũng ghi nhận tăng trưởng dương 56% trong 9 tháng đầu năm nay, với giá trị đạt 4 triệu USD, chủ yếu do XK trong quý 3 tăng mạnh. Tháng 7/2024, giá trị XK sản phẩm này sang Canada đạt cao nhất, với 770 nghìn USD, tăng 71% so với tháng 7/2023.

Đáng chú ý, XK cá tra GTGT sang Canada thường xuyên diễn biến và tăng giảm thất thường. Tháng 2/2024 thị trường này hầu như không tiêu thụ cá tra GTGT từ Việt Nam. Giá trị cao nhất của XK các sản phẩm cá tra mã HS16 sang thị trường này ghi nhận trong tháng 7/2024, với hơn 158 nghìn USD, tăng 425% so với tháng 7/2023. Tháng 9/2024, XK cá tra GTGT sang Canada chỉ đạt gần 7.000 USD, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại thế giới (ITC), 8 tháng đầu năm nay, Canada NK nhiều nhất là các sản phẩm phile cá tra đông lạnh mã HS 030462, với khối lượng gần 7 nghìn tấn, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 19% tỷ trọng trong tổng khối lượng cá thịt trắng Canada NK từ thế giới. Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất phile cá tra đông lạnh cho Canada.

Ngoài ra, các sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường này trong 8 tháng đầu năm nay bao gồm: Cá tuyết cod đông lạnh mã HS 030363 với hơn 5 nghìn tấn, giảm 38%, chiếm 14% tỷ trọng; phile cá haddock đông lạnh mã HS 030472 với hơn 3600 tấn, tăng 13%, chiếm 10% tỷ trọng; phile cá minh thái Alaska đông lạnh mã HS 030475 với hơn 3500 tấn, tăng 120%, chiếm 10% tỷ trọng; phile cá tuyết cod đông lạnh mã HS 030471 với 3200 tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 9% tỷ trọng trong tổng khối lượng NK cá thịt trắng của Canada;...

XK cá tra sang Canada được những thỏa thuận thương mại trong Hiệp định CPTPP trợ lực. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Canada là 1 trong hình mẫu hiệu quả trong việc thực hiện CPTPP. Tuy nhiên, người tiêu dùng tại quốc gia này ngày càng khó tính hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng, trong có thủy sản. Để XK vào thị trường Canada, ngoài thuế quan, các sản phẩm của Việt Nam phải đối mặt với các vấn đề khác như các quy định về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về dán nhãn, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ môi trường…

Vì vậy, để thực sự tiếp cận được thị trường này sâu hơn, doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu chi tiết và cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật nội địa của Canada và bảo đảm tuân thủ đầy đủ, bao gồm cả luật liên bang và luật nội bang của Canada. Nghiên cứu kỹ thị trường Canada, đặc biệt là các thị trường ngách, tìm hiểu kỹ thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, bởi người tiêu dùng Canada sẵn sàng thử sản phẩm mới nếu giá cả cạnh tranh.