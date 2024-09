Giá tôm tháng 9 cao nhất trong nhiều năm

Giá tôm tại trang trại ở Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ thời điểm này trong năm kể từ năm 2017, trong khi giá ở Trung Quốc cũng tăng. Trong khi đó, giá tại Việt Nam tăng trở lại trong tuần 37 (9/9 - 15/9), nhưng tại Indonesia, giá giảm mạnh vào đầu tuần 38 (16/9 - 22/9).

Tại Ecuador, giá tại trang trại đã ổn định sau khi tăng, trong khi giá tại Ấn Độ ổn định đối với tất cả các loại tôm, trừ loại có kích thước lớn nhất vào đầu tuần thứ 38.

Sau khi tăng trong phần lớn mùa hè năm nay, giá tôm thẻ chân trắng loại 60 con của Thái Lan hiện cao nhất trong số các loại tôm có nguồn gốc ngoài Trung Quốc ở mức trung bình 4,47 USD một kg trong tuần 37, tiếp theo là tôm thẻ chân trắng của Việt Nam với mức giá chỉ hơn 4,32 USD một kg.

Indonesia và Ấn Độ sau đó bán với giá trung bình lần lượt là 4,08 USD /kg và 3,82 USD /kg vào đầu tuần thứ 38. Như thường lệ, Ecuador có giá trung bình tại trang trại thấp nhất trong số các nhà sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn, với giá 3,30 USD /kg cho loại 60-70 con/kg và 3,00 USD /kg cho loại 50-60 con/kg, theo dữ liệu của tuần thứ 37.

Sự gia tăng ở Thái Lan và những nơi khác vào mùa hè này diễn ra mặc dù có dự báo cho thấy lượng tôm nhập khẩu năm 2024 đang trên đà giảm tại hai thị trường lớn nhất thế giới về khối lượng là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo Willem van der Pijl, giám đốc điều hành của Global Shrimp Forum Foundation, lượng tôm nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 11% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024 xuống còn 933.083 tấn. Tại Hoa Kỳ, lượng tôm nhập khẩu dự kiến sẽ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024 xuống còn 764.962 tấn.

Giá ở Thái Lan đạt mức cao nhất trong nhiều năm

Tuy nhiên, giá tôm đang tăng ở Thái Lan, người nuôi đang được hưởng mức giá tại trang trại cao nhất đối với tôm thẻ chân trắng loại 60 con kể từ năm 2017 tính theo thời điểm trong năm.

Theo dữ liệu từ chợ tôm bán buôn Talay Thai, giá tôm loại 60 con tăng 5 THB lên 150 THB/kg (4,51 USD/kg). Tương tự, giá tôm loại 80 con tăng 5 THB, đạt 130 THB/kg vào tuần 37.

Trong 8 năm qua, chỉ có năm 2017 giá cao hơn trong tuần 37 ở mức 170 THB/kg. Tuy nhiên, giá cao hơn trong tuần 12 năm 2023 ở mức 155 THB/kg, điều đó có nghĩa là sự tăng đột biến gần đây, mặc dù không theo mùa, nhưng không phải là bất thường.

Tháng trước, các nguồn tin trong nước cho biết giá tăng là do vụ tôm kết thúc sớm vào thời điểm đó. Nguồn tin này nói thêm rằng vụ tiếp theo không được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về điều kiện cung ứng.

Nguồn tin cho biết nhu cầu của các nhà máy chế biến cũng đang tăng lên trong bối cảnh chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và Năm mới. "Hoạt động gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu tôm tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu hụt hiện nay", nguồn tin cho biết.

Giá tôm tại Việt Nam lại tăng vọt

Tại Việt Nam, giá tôm thẻ nuôi cũng tăng vọt trở lại sau một thời gian ngắn ổn định.

Tuần trước, giá tôm thẻ chân trắng ướp lạnh còn đầu, còn vỏ, 60 con/kg, tăng lên 106.000 đồng/kg, theo dữ liệu từ Otanics Technology, công ty kinh doanh dưới thương hiệu Tomota. Con số này đánh dấu mức tăng 6.000 đồng kể từ ngày 5 tháng 9 và tăng 28% so với mức 83.000 đồng/kg vào đầu tháng 8.

So sánh mức tăng giá với những năm trước, hiện người nông dân Việt Nam có doanh thu từ tôm tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, họ vẫn thu được ít hơn 13% giá tôm so với tuần 37 năm 2022.

Lạm phát giá rõ rệt nhất đối với tôm cỡ lớn. Tuần trước, tôm cỡ 30 con và 40 con tăng lên lần lượt là 154.000 đồng và 131.000 đồng/kg. Khiêm tốn hơn là mức tăng 3.000 đồng đối với tôm cỡ 50 con lên 109.000 đồng/kg.

Giá tăng sau một thời gian ổn định ngắn vào đầu tháng 9, trong bối cảnh nhu cầu trước kỳ nghỉ lễ mạnh mẽ ở các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc và sự cạnh tranh giảm từ các nhà cung cấp tôm đối thủ là Ấn Độ và Ecuador.

Tuy nhiên, giá tôm nhỏ hơn không tăng mạnh, với giá tôm cỡ 70 đến 90 con/kg cao hơn mức đầu tháng 8 từ 13-19%. Mặc dù tăng so với tháng trước, nhưng giá vẫn thấp hơn mức giá tháng 5.

Trong khi đó, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu "sống" tại Việt Nam, được chế biến thành các sản phẩm cao cấp hơn, cũng tăng trở lại trong tuần 37. Tomota đưa ra mức giá 145.000 đồng/kg tôm sống loại 40 con và 138.000 đồng/kg tôm sống loại 50 con. Giá tôm loại 60 con ổn định ở mức 123.000 đồng/kg.

Giá tôm tại Trung Quốc phục hồi

Tại Trung Quốc, quốc gia sản xuất tôm lớn nhất theo ước tính mới nhất , giá đã phục hồi trên tất cả các khu vực vào tuần 37 do nhu cầu tốt trong dịp Tết Trung thu.

Tại Quảng Đông, vùng sản xuất tôm lớn nhất Trung Quốc, giá tôm cỡ 60 con tăng lên 46,00 NDT (6,48 USD)/kg, trong khi giá ở Quảng Tây và Sơn Đông cũng tăng.

Các nguồn tin cho biết nông dân lạc quan về những tuần tiếp theo trong bối cảnh hai ngày Lễ Quốc khánh quan trọng - Tết Trung thu tuần này và Ngày Quốc khánh vào đầu tháng 10. Chi phí thức ăn tôm cũng đang giảm do giá bột cá giảm. Trong khi đó, tại Quảng Đông, các trang trại nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi bão gây ra tình trạng thiếu hụt tôm sống.

Giá tôm ở Ấn Độ ổn định

Tại Ấn Độ, tuần thứ 38 bắt đầu với giá ổn định đối với tất cả các loại tôm, ngoại trừ những loại có kích thước lớn nhất, sau một thời gian dài tăng giá vào mùa hè này.

Giá do Aquaconnect báo cáo cho thấy mức trung bình hiện tại là 4,47 USD /kg đối với tôm thẻ chân trắng 40 con, 3,81 USD /kg đối với tôm thẻ chân trắng 60 con và 3,34 USD /kg đối với tôm thẻ chân trắng 80 con ở Andhra Pradesh, tiểu bang nuôi tôm chính. Mức giá này đánh dấu mức cao nhất ở mọi kích cỡ trong 16 tháng qua.

Như đã đưa tin trước đó, giá tăng vọt gần đây của Ấn Độ liên quan đến mưa lớn và dịch bệnh bùng phát làm đảo lộn chu kỳ thu hoạch đầu tiên. Dữ liệu của Aquaconnect cho thấy giá tôm 60 con tại trang trại tăng 23%, hay 0,71 USD /kg kể từ cuối tháng 6, trong khi giá tăng lần lượt 27% và 17% đối với tôm 80 con và 40 con.

Dữ liệu từ AquaExchange hiện đang phù hợp hơn với số liệu từ Aquaconnect sau khi giá tại trang trại gần thành phố Nellore tăng.

Tôm thẻ chân trắng 40 con được sản xuất tại các trang trại quanh Nellore hiện được bán với giá trung bình là 372,50 INR/kg. Tôm thẻ chân trắng 50 con có giá là 337,50 INR/kg, trong khi tôm thẻ chân trắng 60 con và 70 con có giá lần lượt là 317,50 INR/kg và 297,50 INR/kg. Giá cao hơn một vài rupee so với tuần trước.

Giá tôm Indonesia giảm, ổn định ở Đông Java

Giá tôm tại Indonesia đều giảm ở mọi kích cỡ, ngoại trừ loại tôm 100 con/kg tăng lên hơn 52.000 IDR/kg.

Giá tôm cỡ 30, 40, 50 và 60 con/kg giảm xuống còn 77.600 IDR/kg, 71.600 IDR/kg, 66.300 IDR/kg và 62.800 IDR/kg, giá tôm cỡ 70, 80 và 90 con/kg giảm xuống còn 59.700 IDR/kg, 56.600 IDR/kg và 54.300 IDR/kg.

Tuy nhiên, tại Đông Java, vùng nông nghiệp chính của Indonesia, giá cả hầu như không thay đổi trong tuần gần đây.

Dữ liệu do Jala, một nền tảng công nghệ nuôi tôm, cung cấp trong vài ngày đầu tuần 38 cho thấy giá vẫn duy trì ở mức 74.000 IDR/kg đối với loại 40 con/kg và 68.000 IDR/kg đối với loại 50 con/kg.

Đồng thời, giá tôm cỡ 60 con, 70 con và 80 con ổn định ở mức tương ứng là 66.000 IDR/kg, 62.000 IDR/kg và 60.000 IDR/kg.

Một lần nữa, đối với kích thước nhỏ nhất, giá vẫn giữ nguyên ở mức 57.000 IDR/kg tôm 90 con và 54.000 IDR/kg tôm 100 con. Tuy nhiên, giá tôm 30 con đã giảm xuống còn 79.000 IDR/kg.

Giá tôm tại Ecuador ổn định

Cuối cùng, giá tại trang trại ở Ecuador đã ổn định trở lại vào tuần 37 sau lần tăng đầu tiên trong hơn 3 tháng vào tuần trước.

Giá nguyên liệu thô tại trang trại, nguyên con cho loại 30-40 con/kg ổn định ở mức 3,75 USD /kg trong tuần 37, trong khi giá cho loại 40-50 con/kg ở mức 3,50 USD /kg; loại 50-60 con/kg ở mức 3,30 USD /kg; loại 60-70 con/kg ở mức 3 USD /kg và loại 70-80 con/kg ở mức 2,60 USD /kg.

Giá cả bình ổn cho thấy mối quan hệ cung cầu tương đối, bất chấp mức tăng của tuần trước được một trong những nhà sản xuất-xuất khẩu lớn nhất nước này mô tả là "đáng kể".

Điều đó không có nghĩa là mức tăng của tuần trước sẽ không lặp lại. Sandro Coglitore, CEO của Omarsa, công ty xuất khẩu lớn thứ hai của quốc gia Mỹ Latinh này, nói rằng giá của Ecuador sẽ tăng sau khi tăng ở những nơi khác.

Coglitore cho biết sự gia tăng này là do lượng hàng tồn kho ở các nước tiêu thụ thấp do lãi suất và chi phí lưu kho cao, cũng như nhu cầu ở Trung Quốc vào dịp lễ Trung thu và Quốc khánh.