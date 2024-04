Giá tiêu thấp nhất chỉ còn 90.500 đồng/kg, hàng vụ mới ra thị trường nhiều

Giá tiêu hôm nay giảm mạnh tiếp từ 500 – 1.500 đồng/kg. Hiện mức thu mua cao nhất 92.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Đắk Lắk. Lực bán tăng vào cuối vụ, hàng vụ mới ra thị trường nhiều hơn đang kéo thị trường tiêu đi xuống.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/4)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay tiếp nối đà giảm xuống mức 90.500 – 92.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 – 1.500 đồng/kg, giá thấp nhất chốt ở Đắk Nông và Đồng Nai, và cao nhất ở Đắk Lắk.

Khảo sát, giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm mạnh tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Ghi nhận, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không đổi so với hôm qua là 92.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg, xuống mức 91.500 đồng/kg.

Tại các tỉnh Gia Lai; Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, giá tiêu đều giảm 1.000 đồng/kg, mức giá từ 90.500 – 91.500 đồng/kg.

Trong khi tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay giảm mạnh 1.500 đồng/kg, xuống mức 91.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/4)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung và giá tiêu trắng không đổi so với hôm qua.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.463 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục ở mức 4.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA đi ngang ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tiếp tục neo ở mức 6.179 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục ổn định ở mức 7.300 USD/tấn.

Như vậy, giá tiêu trong nước đang trôi về mốc 90.000 đồng/kg. Nếu để mất mốc này sẽ gây ra đợt bán tháo mạnh nữa, và giá tiêu có thể giảm sâu hơn.

Theo chuyên gia nhận định, giá tiêu trong nước đang giàm về mức 90.000 đồng/kg. Việc giá tiêu vượt qua mốc này có thể dẫn đến một đợt bán tháo lớn, khiến giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Dự báo trong thời gian tới, giá tiêu trong nước sẽ biến động quanh mức 90.000 đồng/kg.

Tính đến hết quý I/2024, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 56.712 tấn hạt tiêu các loại. Trong đó, hạt tiêu đen chiếm 49.743 tấn và hạt tiêu trắng là 6.969 tấn. Tổng giá trị xuất khẩu của các loại hạt tiêu đạt 235,6 triệu USD, với hạt tiêu đen đạt 196,9 triệu USD và hạt tiêu trắng đạt 38,7 triệu USD.

Giá tiêu trong nước đã giảm liên tiếp kể từ đầu tuần, trong khi giá tiêu xuất khẩu bình quân tăng tháng thứ 3 liên tiếp và đạt mức cao nhất 22 tháng. Trong tháng 3/2024, giá tiêu xuất khẩu đạt 4.305 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 2/2024 và tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong quý I/2024, giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.153 USD/tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2023.

