Giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông giảm, tin 'nóng' về vụ thu hoạch tiêu 2025 của Việt Nam

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay chốt mức 152.000 – 155.000 đồng/kg. Giá tiêu giảm tại Đắk Lắk và Đắk Nông hôm nay sau khi đi ngang trong vài ngày cuối tuần trước. Cả tuần trước, giá tiêu nội địa đã tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg (ngoại trừ giá của tỉnh Bình Phước).

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 152.000 – 155.000 đồng/kg.

Bình Phước có mức giá tiêu thấp nhất; Đắk Lắk và Đắk Nông và Bà Rịa - Vũng Tàu chốt mức giá cao nhất.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 155.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 155.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 154.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 153.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 152.000 đồng/kg và 155.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại Đắk Lắk và Đắk Nông, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt trên mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.562 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.121 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.100 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 10.150 USD/tấn.

Việc Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra mấy ngày tới đã đẩy đồng USD suy yếu, giúp thị trường hàng hoá khởi sắc, trong đó có hạt tiêu.

Theo các ngành chức năng, hạt tiêu ở các vùng trồng hiện không được sai quả, và vẫn còn rất non so với cùng kỳ năm ngoái do một phần tác động từ biến đổi khí hậu. Điều này dẫn đến những lo ngại về sản lượng vụ tới, và thời gian thu hoạch có thể trễ hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng hạn hán kéo dài vào tháng 4 và tháng 5 tại các vùng trồng tiêu trọng điểm nên vụ thu hoạch năm 2025 của Việt Nam sẽ bị chậm lại.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, thị trường gia vị hữu cơ thế giới có quy mô khá lớn và đang tăng trưởng 7,5%/năm trong giai đoạn 2021 - 2026. Dự báo đến 2026, quy mô thị trường gia vị hữu cơ toàn cầu là gần 20 tỷ Euro.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại gia vị được sản xuất bền vững (trong đó có sản xuất hữu cơ), có nguồn gốc mới cũng như mối quan tâm ngày càng tăng về lợi ích sức khỏe của gia vị và việc sử dụng gia vị, hương liệu trong ẩm thực quốc tế là những xu hướng hàng đầu mở ra cơ hội cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.