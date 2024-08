Giá tiêu cuối tuần đi lên đồng loạt, Đắk Lắk lại lập đỉnh giá thu mua tiêu cao nhất

Giá tiêu hôm nay 17/8/2024 tại thị trường trong nước quay đầu tăng trở lại ở các địa phương trọng điểm, giao dịch từ 138.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (17/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở 138.000 – 140.000 đồng/kg. Giá tiêu tăng đồng loạt 1.500 - 3.000 đồng/kg ở tất cả các tỉnh trọng điểm trồng tiêu.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 139.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (17/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu đen Inndonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil đi ngang, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.412 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 8.728 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay không đổi. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.200 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 8.500 USD/tấn.

Chủ tịch Hiệp hội Hạt tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA), bà Hoàng Thị Liên, cho biết nhu cầu hạt tiêu thế giới ngày càng tăng và khu vực EU vẫn là thị trường tiêu thụ lớn đối với hạt tiêu Việt Nam. Ngoài ra, năng lực chế biến hạt tiêu của các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn, có thể đạt 140.000 tấn/năm là cơ hội giúp ngành hạt tiêu Việt Nam phát triển trong thời gian tới.

VPSA định hướng ưu tiên giữ ổn định diện tích hạt tiêu, tập trung các giải pháp cải thiện chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Theo đó, cần khuyến cáo và hướng dẫn nông dân tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là về dư lượng hóa chất, thực hiện quy trình canh tác, phòng trừ dịch hại, chế biến bảo quản phù hợp với điều kiện khí hậu của các vùng miền.

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ hai cho Trung Quốc, đứng sau Indonesia, trong nửa đầu năm 2024 với 1.515 tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, thị phần của Việt Nam tại Trung Quốc chiếm 32,7%, giảm so với mức 36,5% của cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế mua tiêu từ Việt Nam nhưng cũng chỉ mới nhập một lượng nhỏ gần 1.000 tấn từ Indonesia, trong khi nước này đã xuất khẩu 2.266 tấn chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, tăng mạnh tới 111% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2024 của hồ tiêu Việt Nam đạt 164.357 tấn so với sản lượng thu hoạch năm 2024 đạt khoảng 170 nghìn tấn, sản lượng còn lại ước tính rất thấp. Tồn kho vụ 2023 chuyển sang cộng với lượng nhập khẩu năm 2024 khoảng 40 - 45 nghìn tấn.

Như vậy, nguồn hàng xuất khẩu từ tháng 8 cho tới cuối năm sẽ thấp hơn mọi năm và kéo dài cho đến tháng 3/2025 khi vụ mùa 2025 dự kiến bắt đầu thu hoạch. Giá cả đắt đỏ hơn khiến nhu cầu tại nhiều thị trường giảm sút, qua đó làm khối lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam liên tiếp giảm những tháng gần đây.