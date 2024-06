Giá lợn hơi tăng trở lại ở miền Bắc

Giá lợn hơi ghi nhận điều chỉnh vài nơi. Miền Bắc nhận tín hiệu tốt khi đảo chiều tăng trở lại mốc 69.000 đồng/kg tại: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; tại Nam Định. Miền Tây biến động với duy nhất tỉnh Kiên Giang giảm 2 giá - về mức 67.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại vẫn giữ giá đi ngang...

Giá lợn hơi hôm nay 06/06/2024, điều chỉnh vài nơi. Miền Bắc nhận tín hiệu tốt khi đảo chiều tăng trở lại mốc 69.000 đồng/kg tại: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; tại Nam Định và Thanh Hóa tăng 1 giá - đạt 68.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh tại miền Trung tăng 1.000 đồng/kg - đạt 67.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Miền Tây biến động với duy nhất tỉnh Kiên Giang giảm 2 giá - về mức 67.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại vẫn giữ giá đi ngang quanh mức trung bình 68.500 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước 68.100 đồng/kg. Giá lợn hơi của Công ty C.P Việt Nam duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 64.700 đồng/kg, quay đầu giảm so với ngày hôm qua.

Tháng 5/2024, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh, chạm mốc 70.000 đồng/kg, mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, mặc dù thị trường đang ở giai đoạn tiêu thụ thấp điểm. Giá lợn hơi tại miền Bắc trong tháng 5 đã tăng 6.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng 4/2024, dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên tháng 5 cũng tăng 5.000 - 6.000 đồng/kg so với tháng trước đó, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam tăng 6.000 - 7.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 67.000 -70.000 đồng/kg.

Thông thường giá lợn hơi thường giảm vào mùa hè, bởi khi thời tiết nóng, người tiêu dùng ăn thịt ít hơn so với khi thời tiết lạnh. Tuy nhiên, năm nay thị trường thịt lợn hơi diễn biến trái quy luật. Đà tăng giá lợn hơi xuất phát từ việc nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi và kiểm soát tốt lợn nhập lậu, đồng thời một phần do tâm lý trên thị trường.

Trong năm 2023, giá lợn hơi liên tục ở mức thấp trong thời gian dài, người chăn nuôi thua lỗ nên đã giảm số lượng lợn nuôi. Điều này dẫn đến sản lượng xuất chuồng hiện nay giảm nhiều, nguồn cung đang thiếu so với nhu cầu. Nhiều hộ chăn nuôi hơi nhỏ lẻ tạm ngừng không tái đàn do thua lỗ trong năm 2023, tuy nhiên các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn nỗ lực duy trì tổng đàn, thực hiện việc tiết kiệm trong mọi chi phí đầu vào để hồi phục chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương, khiến nhiều hộ chăn nuôi, trang trại lợn giảm số lượng đàn nuôi. Dự báo, trong thời gian tới, giá thịt lợn có thể tiếp tục đứng ở mức cao do các hộ chăn nuôi chưa tái đàn nhiều, phía doanh nghiệp cũng khá thận trọng khi tăng tổng đàn lợn do lo ngại dịch bệnh hoành hành vào thời điểm cuối năm.