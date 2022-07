Giá lợn hơi bật tăng cao, người chăn nuôi Nghệ An tích cực tái đàn

Sau một thời gian dài loanh quanh ở mức 55.000 đồng/kg, giá lợn hơi đã bật tăng trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi leo thang. Giá lợn tăng cao, người dân bắt đầu có lãi và phấn khởi tái đàn…

Khoảng 10 ngày nay, giá lợn hơi trong cả nước đã bật tăng trở lại. Đặc biệt, có thời điểm giá lợn hơi tăng từ 8.000 - 10.000 đồng/kg trong ngày. Hiện tại, giá lợn hơi ở Nghệ An dao động từ 66.000 - 70.000 đồng/kg (tuỳ vùng và tuỳ loại lợn). Theo đó, mỗi kg lợn hơi đã điều chỉnh tăng thêm từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với đầu tháng 7/2022.

Giá lợn hơi bật tăng trong 2 tuần nay. Hiện tại, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh dao động từ 66.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Nguyễn Trường Vân, một thương lái chuyên thu mua lợn trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết: “Hơn 1 tuần nay, lợn tăng giá từng ngày, mỗi ngày một mức giá khác nhau. Ngày điều chỉnh chậm nhất là tăng thêm 1.000-2.000 đồng/kg, cao điểm có ngày tăng tới 8.000 đồng/kg. Việc thu mua lợn hơi cũng khó khăn hơn khi người dân có lợn đến kỳ xuất chuồng nhưng chưa vội bán vì còn nán xem giá có thêm trong những ngày tới”.



Giá lợn hơi tăng giúp người chăn nuôi có lãi. Ảnh: Thanh Phúc

Giá lợn tăng khiến giá thịt thương phẩm tại các chợ dân sinh cũng tăng vọt trong những ngày gần đây. Hiện, giá thịt tại các chợ dao động từ 120.000-160.000 đồng/kg; riêng tại các cửa hàng thực phẩm sạch, các siêu thị bán lẻ thì giá thịt lợn được điều chỉnh tăng thêm 10.000-15.000 đồng/kg, theo đó, dao động từ 150.000-195.000 đồng/kg (tuỳ loại).

Các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như giò chả, xúc xích, mọc… cũng tăng thêm từ 15.000-20.000 đồng/kg do giá thịt tăng và các nguyên liệu tăng. Điều này khiến người tiêu dùng khá cân nhắc khi lựa chọn thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày.

Giá thịt tại các chợ dân sinh cũng đã được điều chỉnh tăng thêm từ 15.000-20.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc

Giá lợn hơi tăng được lý giải do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, hiện kinh tế đã phục hồi trở lại, các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể đều đã quay lại kinh doanh, phục vụ, do đó, nhu cầu thịt lợn tăng cao. Thứ hai, sau một thời gian dài giá lợn cầm chừng, xuống thấp trong khi giá thức ăn liên tục tăng cao khiến người dân thua lỗ, nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển sang các loại con khác, hoặc giảm đàn, hoặc để trống chuồng. Do đó, nguồn cung lợn không dồi dào như trước.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao, giá thức ăn chăn nuôi leo thang đã tạo áp lực tăng giá lên lợn hơi, hiện thị trường lợn hơi ở các nước láng giềng hiện cũng lên cao, điển hình như Trung Quốc, giá lợn hơi đã cán mốc 80.000 đồng/kg.

Nguyên nhân đẩy giá lợn hơi tăng cao được lý giải là do áp lực từ giá thức ăn chăn nuôi liên tục điều chỉnh tăng. Ảnh: Thanh Phúc

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh 6 lần tăng, tương đương tăng trên 20%, cộng các chi phí đầu vào khác (con giống, chuồng trại, nhân công, thuốc khử khuẩn, sát trùng...) cũng tăng khiến việc đầu tư chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn. Với mức giá dưới 60.000 đồng/kg lợn hơi thì người chăn nuôi hầu như không có lãi. Việc giá lợn bật tăng trở lại, vọt lên mức 70.000 đồng/kg khiến các hộ chăn nuôi, chủ các trang trại hết sức phấn khởi.

Có thâm niên làm kinh tế trang trại lâu năm, mỗi năm cung ứng ra thị trường 360 tấn lợn hơi, anh Lê Quốc Tân (xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên) cho biết: “Với các trang trại quy mô, có đầu ra ổn định và chủ động con giống, biết cách phối trộn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để giảm chi phí sản xuất thì không lỗ nhưng không có lãi nhiều, chủ yếu là lấy công làm lãi. Việc giá lợn tăng đã tạo động lực để các hộ chăn nuôi, các trang trại tích cực tái đàn, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường”.

Giá lợn tăng vọt là động lực để các hộ chăn nuôi đầu tư tái đàn. Ảnh: Thanh Phúc

Theo thống kê, đến thời điểm tháng 6/2022, tổng đàn lợn toàn tỉnhước đạt 946.819 con, tăng 3,31% (+30.323 con) so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 76.587 tấn, tăng 3,74% (+2.762 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, thức ăn chiếm 70 - 80% trong tổng cơ cấu giá thành chăn nuôi. Do đó, nếu giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì việc giá lợn đẩy lên cao là tất yếu, giúp người dân ổn định đàn, đầu tư tái đàn, tăng đàn nhằm tạo nguồn cung ổn định cho thị trường./.