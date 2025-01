Giá cà phê đột ngột quay đầu giảm, Lâm Đồng tụt xuống mức thấp nhất

Giá cà phê hôm nay (4/1) đảo chiều giảm trên cả hai sàn giao dịch. Tương tự, giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam cũng giảm 1.500 - 1.700 đồng/kg về mốc 119.800 - 120.500 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê phiên giao dịch hôm nay (4/1)

Kết thúc phiên giao dịch đầu năm 2025, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2025 giảm 88 USD/tấn, ở mức 4.968 USD/tấn, giao tháng 5/2025 giảm 80 USD/tấn, ở mức 4.897 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 giảm 8,2 cent/lb, ở mức 318,65 cent/lb, giao tháng 5/2025 cent/lb, giảm 7,2 cent/lb, ở mức 314,9 cent/lb.

Giá cà phê 2 sàn quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh ngày đầu năm. Đồng USD cao và tin có mưa tại Brazil là nhân tố kéo giảm giá cà phê.

Giá cà phê hôm nay (4/1) tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 1.500 – 1.700 đồng/kg, xuống còn 119.800 – 120.500 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 120.500 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm 1.700 đồng/kg, lần lượt đứng ở mức 120.300 đồng/kg và 120.200 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.500 đồng/kg và được giao dịch ở mức thấp nhất là 119.800 đồng/kg, tăng.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, người trồng cà phê Việt Nam thường có xu hướng bán nhiều hơn vào trước Tết Nguyên đán. Năm nay, mặc dù áp lực tài chính không cao như những năm trước, nhưng khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ cải thiện trong nửa đầu tháng 1/2025.

Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) xác nhận, việc thu hoạch cà phê niên vụ 2024 - 2025 đang diễn ra chậm hơn so với các năm trước. Nguyên nhân chính là do thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là mưa trái mùa. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ và sản lượng cà phê cuối cùng của mùa vụ. Sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của Việt Nam dự kiến đạt 28 triệu bao, tăng 1 triệu bao so với dự báo trước đó.

Cà phê trở thành mặt hàng nông sản thứ ba sau rau quả và gạo, có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD và là sản phẩm nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Năm 2024, người trồng cà phê vừa được mùa lại được giá. Sang năm 2025, giới trong ngành cho rằng, cơ hội cho cà phê Việt Nam vẫn còn rất lớn khi quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil sẽ giảm sản lượng. Với giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh cùng với lợi thế về nguồn cung, cà phê Việt Nam đang đứng trước cơ hội thay đổi vị thế trên thị trường thế giới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê trong niên vụ 2024 - 2025 sẽ đạt tới 1,8 triệu tấn; tăng khoảng 150.000 tấn so với niên vụ trước 2023 - 2024; trong số này có đến 1,74 triệu tấn cà phê robusta.

Lý giải về điều này, các chuyên gia của USDA cho rằng, dù tình trạng khô hạn ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cà phê của Việt Nam nhưng ngược lại, giá cà phê đạt mức cao lịch sử là yếu tố thúc đẩy sản lượng khi người dân đầu tư mạnh vào việc chăm sóc cây cà phê nên ở nhiều nơi không bị khô hạn, giúp sản lượng tăng.