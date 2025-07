Đưa ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng thôn, xóm, khu dân cư

Ngày 25/7, ông Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Gia Phú.

Tại ngày hội, lãnh đạo xã Gia Phú đã ôn lại truyền thống 80 năm của Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Dù là địa phương mới sáp nhập và đang trong quá trình sắp xếp bộ máy, cán bộ và nhân dân Gia Phú luôn đoàn kết, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Gia Phú. Ảnh: Thảo Châu (Cổng thông tin điện tử Lào Cai).

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Gia Phú những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xã Gia Phú đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực trong phòng chống tội phạm, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới, “Ngày cuối tuần cùng dân”...

Những hoạt động này không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự, mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.

Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, nhân dân xã Gia Phú có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: Thảo Châu (Cổng thông tin điện tử Lào Cai).

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Phú đạt được. Dù là một xã mới được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cũ (xã Xuân Giao, xã Gia Phú thuộc huyện Bảo Thắng cũ và xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai cũ), nhưng Gia Phú đã cho thấy sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Gia Phú tiếp tục đưa Ngày hội hướng về cơ sở, đến từng thôn, xóm, khu dân cư. Đồng thời, cần chủ động tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác tham gia bảo vệ an ninh ngay tại nơi mình sinh sống và làm việc.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh việc củng cố, kiện toàn và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện.



Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Thảo Châu (Cổng thông tin điện tử Lào Cai).

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2025 đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian, thu hút đông đảo bà con tham gia, tạo nên một không khí đoàn kết, vui tươi, thắm tình quân dân.