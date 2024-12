Đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản sa lưới sau hơn 4 giờ gây án vào ngày cuối năm

Khi đến tổ dân phố 17, thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Nguyễn Văn Tứ thấy một nhà dân vắng chủ, xung quanh ít người qua lại nên đã phá khóa mở cửa trộm cắp tài sản...

Ngày 31/12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, vào hồi 15 giờ 30 phút chiều nay (31/12), Công an huyện Tân Uyên chủ trì phối hợp Công an huyện Tam Đường bắt giữ thành công đối tượng đối tượng Nguyễn Văn Tứ (SN 1992, trú tại phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào hồi 11 giờ trưa ngày 31/12, Công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo của người dân trú tại tổ 17, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu về việc bị kẻ gian cạy phá cửa, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát xác định, đối tượng gây án có hình xăm con bọ cạp màu đen sau cổ, đeo khẩu trang điều khiển một xe mô tô màu xám, đeo biển kiểm soát bị cạo mất nét 2 số.

Đối tượng Nguyễn Văn Tứ cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Sau hơn 4 giờ điều tra truy xét, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Công an Thị trấn Tân Uyên, Công an xã Phúc Khoa, Công an thị trấn Tam Đường và Công an huyện Tam Đường bắt thành công Nguyễn Văn Tứ, khi đối tượng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tứ khai nhận bản thân nghiện chất ma tuý, đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khi đến tổ dân phố 17, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, thấy một nhà dân vắng chủ, xung quanh ít người qua lại nên Nguyễn Văn Tứ đã phá khóa mở cửa lấy tiền và một số tài sản.

Ngoài hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Tân Uyên, trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm nay, Tứ đã thực hiện một số vụ trộm cắp tại thành phố Lai Châu và tại tỉnh Yên Bái. Tứ đến khu vực dân cư vắng vào ban ngày, rình mò quan sát kĩ nếu thấy nhà nào vắng chủ sẽ cạy cửa đột nhập trộm cắp tiền hoặc tài sản mang bán lấy tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.